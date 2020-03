Francisco Cervantes Díaz

La industria mexicana no puede pasar por encima del bienestar de la población y eso es algo que parece no tener muy claro el dirigente de la Concamin, quien tramitó un amparo contra el nuevo etiquetado en alimentos, con el que se busca otorgar información clara respecto al cont5enido de los alimentos. No hacerlo es ignorar las enfermedades y hacer a un lado la salud de niños, jóvenes y adultos cuyos padecimientos podrían agravarse a grados fatales.