Francisco García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas ha actuado como se debe: usar a la población civil como escudo es cobarde y ruín, así que no hay que andar con tanteos en la manera de llamar a los narcos que intentan imponer su ley en las ciudades fronterizas. Ojo, el gobernador no sólo está pensando en calificativos más severos, sino en tipologías de delitos que nos lleven a actuar con efectividad contra quienes no se tientan el corazón para lesionar a civiles mientras huyen de la autoridad.