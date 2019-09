Francisco Toledo: arte y acción

Toledo Ve. Hasta noviembre 11. Museo Nacional de Culturas Populares. www.museoculturaspopulares.gob.mx

Francisco Toledo (CDMX 1940 - Oaxaca 2019), artista, activista y filántropo realizó una última exposición donde confluyen su gráfica, pintura o escultura y artes aplicadas y diseño en las que ha usado madera, mica mineral, fibras, fieltro, metal, barro, papel, lino, algodón, vidrio, cuero, lana de merino, alpaca, llama, de oveja de Texas, etc.; materiales aplicados en mosaicos, cerámicas, herrería, objetos utilitarios, juguetes, ropa, tapices, textiles, muebles, etc., objetos realizados con técnicas que van del corte láser u objetos intervenidos, hasta bordado, joyería, orfebrería, diversas técnicas de afelpado, repujado, dorado con pan de oro, etc.

Toledo no sólo fue reconocido por su obra artística y gestión cultural, sino también por su activismo sociopolítico desde la COCEI y por buscar proteger la reserva natural del Cerro del Fortín, así como negarse a un McDonald’s en el zócalo de Oaxaca o la ampliación de la terminal de ADO; actividades donde siempre mantuvo una sana distancia entre su proceso creativo y acción social; no obstante, como lo demuestra esta exhibición, su anhelo por rescatar técnicas artesanales y simultánea colaboración con los pobladores que detentan este conocimiento, resultó punto de confluencia entre lo comunitario y lo artístico, entre unir beneficios sociales y prácticas artísticas multidisciplinarias.

La coincidencia entre el fallecimiento de Toledo el 5 de septiembre y esta exposición, puede verse en México como un momento simbólico donde asumir como obsoletas la invasión de otras disciplinas y tantas comunidades perpetradas por el Arte de Participación Social, el Arte Dialógico, las Estéticas Relacionales o el Arte Útil, siendo Francisco Toledo junto a Víctor Fosado, Oscar Hagerman, Ana Pellicer y James Metcalf, etc., prueba de cómo todo artista puede realizar acción social y cívica con su arte, sólo a partir de ser primero un verdadero artista.

