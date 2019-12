Franco Escamilla le dará otro sentido al concepto de payaso

El músico, comediante y locutor Franco Escamilla llegará al Auditorio Nacional el 17 de enero del 2020 como parte de su Payaso World Tour: “Este show se escribió tres veces, originalmente traía otros monólogos pero pasaron algunas cosas en mi vida que me hicieron cambiar de opinión y decidimos tomar otro enfoque. Me atrevo a decir que es el show más sincero que he armado”, dijo en conferencia de prensa.

“La palabra payaso es muy fuerte y actualmente en México esa palabra se usa para referirse una persona grosera y este show es para decirles que eso es un gran error, son personas muy lindas y a mí no me molesta que me digan payaso”, mencionó.

El canal de YouTube La Mesa Reñoña le ha permitido adquirir mayor experiencia al momento de planear sus contenidos para distintos formatos: “Payaso es un show que funciona en donde sea, hicimos un formato nuevo que le llamé precuela. Si ven los videos de precuela payaso en YouTube no te afecta cuando ves el show en vivo, todo, primero ves el show y luego los videos, se complementan”, indicó.

El show contará con la presencia del influencer Chumel Torres.