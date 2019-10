Franco, fuera del Valle de los Caídos; fin a 44 años de una aberración histórica

Los restos del dictador serán exhumados hoy de su mausoleo faraónico para que no vuelva a ser lugar de culto de franquistas ni símbolo humillante de un régimen criminal, inexplicable en una democracia. Lo que no pudo o no se atrevió a hacer Felipe González, lo logró otro socialista: Pedro Sánchez.