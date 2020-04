Fraude a médicos: les cobran por adelantado y jamás les envían insumos para el COVID-19

La fase 3 de la pandemia en México no solo generó miedo y zozobra para miles de médicos y enfermeras que combaten esta pandemia en los hospitales sin los insumos y protecciones requeridas, también activó un mercado negro en la venta de los llamados “trajes blancos” para tratar con pacientes con COVID-19, al igual que mascarillas y cubrebocas, muchos de ellos “piratas”, “genéricos” o que simplemente no cumplen con las normas médicas; peor aún es la defraudación cibernética de la que han sido víctimas muchos integrantes de la comunidad médica .

Muchas personas, pero sobre todo doctores y enfermeras han sido objeto de engaños y pérdida de miles de pesos, al recurrir de manera desesperada al mercado de internet o páginas de dudosa reputación que les prometen mascarillas N-95 certificadas, a precios hasta 300% por arriba de su costo y les solicitan anticipos de más de 10 mil pesos por pedido, pero al final esas mascarillas nunca llegan.

“Me pidieron 13 mil pesos de anticipo, el pedido era de 150 mascarillas supuestamente de las certificadas N-95, e hice la coperacha con varios doctores y enfermeras que vamos a estar en zona COVID, el costo total era de 26 mil pesos pero me pidió la mitad y el resto después…ya no me contesta…”, lamenta Carmen Yépez, una doctora intensivista (con especialidad en Terapia Intensiva) que trabaja en un Hospital del IMSS y otro del Estado de México y que trata directamente con pacientes infectados con COVID-19.

También en ebay hay anuncios que ofrecen insumos médicos

Las reclamaciones por posible fraude cibernético ascendieron a 2.8 millones durante el primer semestre del 2019 , lo que representó un crecimiento anual de 35 por ciento, según registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El monto promedio que reclamaron los usuarios afectados por este tipo de fraudes rondó los dos mil 104 pesos.

La empresa 3M, quien elabora la mascarilla N-95, advirtió que “desde el inicio de la pandemia, ha identificado y atendido alertas y denuncias sobre personas que se presentan fraudulentamente como distribuidores de 3M vendiendo productos de la compañía, ofreciendo productos falsificados o que falsamente afirman fabricar productos de 3M”.

Pero ello no importó a la comunidad médica. Tan pronto las autoridades sanitarias ordenaron a médicos y enfermeros del país la obligación de atender a pacientes COVID y acceder a las zonas que se habilitaron para ese tipo de enfermos, el miedo se apoderó de ellos y de inmediato se lanzaron a conseguir mascarillas, trajes, googles para protegerse del contagio por coronavirus, pues hay desabasto de estos accesorios para trabajar en las áreas COVID de los Hospitales.

Pronto se enfrentaron a la realidad: escasez de productos en el mercado, ya sea por desabasto o bien por acaparadores que no perdieron la oportunidad de hacer negocio.

Y es que la alerta tampoco causó mella en el mercado negro del internet, donde con un solo click, cualquier persona puede desplegar decenas de ventanas tan solo en la página de Mercado Libre donde le ofrecen todo tipo de insumos y accesorios que utiliza la comunidad médica, sobre todo para enfrentar esta emergencia sanitaria por el COVID-19 que ya ha contagiado a cientos de médicos y enfermeras en los hospitales.

Los precios rondan, para las mascarillas N-95, desde 120 pesos hasta 500 pesos cada una dependiendo el “nivel de protección”, si tiene o no filtros y cuantos de ellos tiene. Las “ofertas” son siempre por paquetes de al menos media docena y se pide un anticipo de la mitad.

“Mascarilla Cubre Bocas N95 Certificado Caja 50 pzas Tapabocas. $11,999. Stock disponible. Más información. Envío gratis a todo el país”, detalla un anuncio. Es decir cada mascarilla tiene un costo de 240 pesos cada una.

Con válvula o filtro, van desde 250 hasta los 500 pesos.

El portal de ventas Amazon tampoco se salva de publicaciones similares

“Me metí a internet a buscar dónde conseguir mascarillas N-95, y encontré una que me convenció por sus especificaciones, pedí la coperacha con mis compañeras y compañeros del hospital porque debemos usar una por jornada laboral y en el hospital solo nos dan una y eso si vamos a entrar al área COVID, en urgencias solo les dan de las sencillas, y esas no sirven para evitar el contagio”, explica la doctora Yépez.

Detalla que cuando estás en área COVID se recomienda una estancia solo de cuatro horas, pues después ya hay riesgo de contagio y debes desechar tu cubrebocas o mascarilla.

“¡Imagínese cuántos requerimos!”, explica. Por eso recurrí a internet para comprar más.

-Pero conocía al proveedor?

-No, pero me arriesgué y pues ya ni me contesta y se quedó con los 13 mil pesos que le di de anticipo, una parte era mía y otra la recolecte entre los compañeros.

Relata que empezó a sospechar cuando no le daba una dirección concreta para entregarle el pedido. “Solo me decía que "ahí por el centro…” pero no me daba ubicación. “Ni modo perdimos”.

La doctora Carmen asegura que entre sus compañeros de gremio son varios los que han sido defraudados, pero “es un volado” pues a otros sí les han cumplido.

De hecho ella misma compró una mascarilla con doble filtro en otro sitio de internet con un costo de 550 pesos y sí le cumplieron.

Las maquinaria de estafa en línea no da tregua en México, sin importar pandemias, emergencias sanitarias y menos el riesgo de muerte, el negocio debe seguir.

ijsm