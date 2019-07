Frausto incluye la conclusión de su licenciatura en declaración patrimonial

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, actualizó el pasado mes de mayo su declaración patrimonial al colocar la conclusión de la licenciatura en Derecho como su último grado de estudios. No obstante, el trabajo de titulación entregado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa como información clasificada.

La funcionaria registró ante la Secretaría de la Función Pública la modificación patrimonial el 21 de mayo de 2019 en donde destacó la obtención del título licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM campus Ciudad Universitaria. En ediciones pasadas, Crónica dio a conocer que el comisionado ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, resolvió (RRA 2940/19) clasificar como información confidencial la tesis de Frausto Guerrero ante la petición de un ciudadano por conocer dicho trabajo académico.

Este diario realizó la búsqueda de la tesis en la base de datos TESIUNAM, instalada en todos los sistemas de búsqueda de las bibliotecas de la máxima casa de estudios, no obstante, el resultado arrojado fue “no se encontraron resultados”. También se acudió a la biblioteca de la Facultad de Derecho y a la Biblioteca Central de la UNAM para consultar dicho documento, no obstante personal de ambas instalaciones, indicaron que no existen copias al ser una tesis por diplomado.

En la misma resolución del INAI, se establece como información confidencial ya que “la difusión de los datos solicitados, es información que corresponde a datos de carácter académico de un individuo, del cual es posible advertir la opción o modalidad que eligió para obtener un grado académico, lo cual conlleva a conocer una decisión personalísima que ocasionaría una invasión en su esfera personal, por lo que la misma se considera como un dato personal, cuya difusión, distribución y comercialización sólo le corresponde al titular de la misma”.