Frenar cambio climático, un asunto de los adultos, dice Anacristina Rossi

La escritora costarricense señala que la concientización por cuidar el medio ambiente ya no debe ser sólo en niños. Por su activismo ecológico, recibió amenazas de muerte.

"La Rana tiene sed" fue el primer cuento para niños en Costa Rica que habló de manera explícita sobre los efectos del cambio climático. La historia hecha por Anacristina Rossi, Premio Latinoamericano de Narrativa José María Arguedas 2004, relata cómo la rana Ana ve morir a su novio Tato porque al no haber lluvias, no aguantó la sed, bebió de un charco contaminado por pesticidas y pescó un hongo que le quitó la vida.

“Las ranas son testigos del cambio climático porque son muy vulnerables al aumento de calor. Aquí en Monteverde, Costa Rica, se extinguió el sapo dorado. El aumento de temperatura hizo que le brotara un hongo en la espalda, entonces se extinguió porque no pudo luchar contra eso. Para los batracios su piel es fundamental ya que por ahí absorben nutrientes”, señala en entrevista telefónica Anacristina Rossi.

La autora, considerada impulsora del activismo literario ecologista en Centroamérica, habla del compromiso que deberían tener los escritores con el tema del cambio climático.

“Yo sí quise comprometerme. Tengo un libro considerado la primera novela ecofeminista centroamericana: Loca de Gandoca (1992), la escribí cuando traté de proteger el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo que estaban destruyendo. Algo logré con esa lucha, la gané a medias porque me amenazaron de muerte. El activismo ecologista literario lo suspendí por un tiempo porque iba dirigido contra empresarios y los dueños del capital son implacables”, recuerda.

Rossi tuvo que vender su casa, mudarse a Holanda y cuando regresó a su país, la destrucción de ecosistemas continuaba por lo que reactivó su lucha y las amenazas de muerte, también volvieron.

“Tuve cuatro amigos que murieron achicharrados después de ganar una lucha ecologista aquí en el sur de Costa Rica. Entonces, decidí que mi compromiso sería la lucha ambiental global para no perder la vida”, comenta.

Para Rossi, el cuento “Ana Rana tiene sed”, publicado en 2015 por la editorial La Jirafa y yo, es un grano de arena a esa lucha global, aunque a cinco años de su escritura, sabe que la concientización por cuidar el medio ambiente ya no debe ser sólo en niños.

“Ahora me siento muy diferente porque no hay tiempo, no son los niños los que van a hacer ese cambio, lo tenemos que hacer nosotros. Está bien que los niños sepan la historia de “Ana Rana” pero también deberían saberlo los jóvenes y adultos porque somos quienes tenemos que tomar el futuro en nuestras manos”, opina.

En el relato, Ana Rana decide viajar al sur del Caribe en búsqueda de un lugar con temporadas regulares de lluvia para no morir de sed. Es decir, la rana emprende una migración y lo hace brincando a la bolsa de la bata de una científica.

“Hay migración por cambio climático y pobreza, por agua, porque hay sequías. Hasta cierto punto, las migraciones centroamericanas también tienen que ver con eso porque hay tierras que la gente ya no puede trabajar. Que Ana Rana se meta a la bolsa de una científica es un poco como los centroamericanos: usan el medio que sea posible para encontrar un lugar donde vivir”, señala.

Anacristina Rossi reconoce que el mensaje de su libro es muy abrumador, por eso, en la historia también invitar al lector a dibujar a su propia Ana Rana. “Si no se hace de manera lúdica, en donde el lector niño se sienta interpelado en diálogo con las ranitas, es una historia más y yo no quería eso”, comenta.

Pero el activismo de la autora costarricense también incluye la lectura dramatizada de “Ana Rana tiene sed”.

“En lugares donde se está vendiendo el libro me pongo de cuclillas y les digo a los niños que yo soy Anacristina y por otros meses soy Ana Rana, entonces vivo en el bosque. Ellos abren sus ojos muy grande y les cuento la historia, les digo que yo lo sé porque soy Ana Rana, eso los pone con una enorme felicidad, entonces toman el libro y se involucran”, narra.

Hay un dato que le preocupa a la también autora de Tocar a Diana (Alfaguara): el mar está guardando el 93 por ciento del calor del calentamiento global sin convertirlo en temperatura más que un grado y, en algunos lugares, un grado y medio.

“Los científicos no saben cuándo ese 93 por ciento de calor se va a convertir en grados Celsius, pero puede ser dentro de 10 años y ya no les dio tiempo hacer algo a esos niños que leyeron a Ana Rana. Puede que tome más tiempo y es por eso que pienso que la historia de Ana Rana se quedó corta”, indica.

Rossi expresa que a veces el impacto de historias trágicas puede ser la única manera en que la gente responda ante el cuidado del Planeta.

“Aunque hay gente que no se asustó con los incendios en la Amazonía, no se asustaron con los incendios en Australia, creo que sólo cuando la ciudad de Nueva York se inunde permanentemente habrá una reacción, pero “Ana Rana” es un granito muy pequeño de arena y hay que hacer más”, considera.