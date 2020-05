Frente a la pandemia de COVID-19, envejecido y desarticulado sistema de ambulancias

La falta de un registro confiable de ambulancias en el país, el déficit de unidades en diversas regiones y su grave deterioro físico u operativo están entre los principales obstáculos para la evacuación de pacientes con coronavirus de territorios marginados, en zonas donde hay insuficiente atención o acceso a servicios sanitarios y en otros casos de emergencia…

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el parque de ambulancias en México tiene una antigüedad promedio de 25 años y, en algunos municipios, estos vehículos están clasificados como “verdaderas chatarras”, con una vida activa entre los 40 y los 50 años…

En el documento “Requerimientos nacionales de equipo médico”, elaborado por la 4T, se establece una necesidad mínima a nivel nacional de mil ambulancias nuevas con una inversión de alrededor de mil 300 millones de pesos (un millón 300 mil de cotización unitaria).

El COVID-19, ya en su fase tres, encuentra un envejecido y desarticulado sistema prehospitalario…

“Es un asunto que no debe ser pasado de largo, y todavía estamos trabajando en él: ¿qué pasaría si necesitamos, por ejemplo, evacuar a enfermos de COVID de una comunidad donde no hay suficiente acceso a los servicios?”, ha señalado el propio subsecretario de la Salud Hugo López-Gatell.

En la parte civil, reconoce, “estamos haciendo apenas un inventario de ambulancias que dependen de los gobiernos estatales y municipales, y de las ambulancias privadas”.

REZAGO. Ninguna institución federal conoce con certeza cuántas ambulancias hay en el país ni cómo operan. Mucho menos las acondicionadas para urgencias básicas o avanzadas, o las especializadas en cuidados intensivos.

La responsabilidad directa recae en el Consejo Nacional de Salud (Conasa) como órgano aglutinador de todas las autoridades federales y estatales del sector salud. Y, de manera específica, la Comisión Federal para la Protección y Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), encargada de la vigilancia sanitaria de productos, establecimientos y servicios como el de las ambulancias, así como de verificar su cumplimiento normativo y garantizar calidad e inocuidad.

Durante el sexenio de Peña Nieto -de manera específica en el 2016-, la Cofepris anunció un proyecto para regularizar el funcionamiento e inspeccionar el estado de todas las ambulancias. Conforme a un cálculo preliminar de aquel entonces, había 6 mil 400 en toda la República y casi el 25 por ciento de ese total se concentraba en la Ciudad de México, lo cual ofrecía pistas del abandono en el cual permanecían otras áreas territoriales.

“Pero sólo es una estimación, no es un número confiable”, reconoció Álvaro Pérez Vega, quien era responsable de operación sanitaria de la Comisión. Habló de un censo pormenorizado y de la verificación presencial de al menos 4 mil unidades antes de finalizar ese gobierno pero, a la luz de lo denunciado por López-Gatell en el contexto del coronavirus, fueron simples palabras y el plan se quedó en el archivo…

Lo ideal, según el vocero actual contra la pandemia, “sería tener un mecanismo de organización para poder optimizar el uso de ambulancias”.

De entrada, no existe en la página oficial de COFEPRIS -como sí la hay en otros rubros- un acta de verificación sanitaria específica para ambulancias, como se prometió con aquel plan. Tras una revisión realizada por Crónica, sólo se encontró en otras actas: por ejemplo, las relacionadas con establecimientos dedicados a realizar ensayos clínicos, algunos puntos a verificar en torno al tema, como los siguientes: “La ambulancia cuenta con aviso de funcionamiento y responsable sanitario; está equipada para urgencias básicas que garanticen la atención del sujeto; cuenta con evidencia de mantenimiento tanto del vehículo como del equipo; cuenta con personal suficiente y capacitado para resolver emergencias y con insumos y medicamentos con fecha de caducidad vigente”.

Y no más…

“Hay municipios y hospitales que no tienen ambulancia, estoy hablando principalmente del medio rural, o sí tienen una, pero si hay que trasladar de emergencia a un enfermo, no es posible, porque no sirven o están en el taller”, ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tan sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, una de las escasas dependencias que sí cuenta con una estadística más verídica) se tienen contabilizadas mil 400 ambulancias y, por el ajetreo actual derivado del coronavirus, son insuficientes.

“Todas realizan más de un traslado al día, son cientos, a veces miles de traslados diarios; si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días”, refiere su director Zoé Robledo.

En época de contingencia sanitaria, como la de ahora, en la cual está en riesgo la vida de una persona, todas las ambulancias, sin importar si pertenecen a una instancia pública o privada, están obligadas a prestar el servicio de manera gratuita, pero de nada sirve este lineamiento legal si no hay las suficientes, si se encuentran inservibles o si incumplen la normatividad vigente.

La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 sobre Regulación de servicios de salud y atención médica prehospitalaria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2014, con el objetivo de regularizar los servicios de las ambulancias y llevarlos a niveles homogéneos de calidad y seguridad.

Entre las disposiciones más importantes, aún sin aplicación, están: garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad mediante mantenimiento preventivo y correctivo periódico, dotar de formación y capacitación específica al personal a cargo y desarrollar protocolos de atención “avalados y firmados por la autoridad médica o el responsable sanitario del servicio de ambulancias”.

Es sólo letra muerta, en medio de la pandemia…

LOS TIPOS DE AMBULANCIA CONSIDERADOS EN LA NORMATIVIDAD MEXICANA

*Ambulancia de traslado: unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al traslado de pacientes ambulatorios, que no requieren atención médica de urgencia, ni de cuidados críticos.

*Ambulancia de urgencias avanzadas: destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria, mediante soporte avanzado de vida.

*Ambulancia de urgencias básicas: destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria, mediante soporte básico de vida.

*Ambulancia de cuidados intensivos: destinada a la atención médica interhospitalaria de pacientes, que por su estado de gravedad requieren atención, mediante soporte avanzado de vida y cuidados críticos.