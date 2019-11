Frozen 2 se estrena rompiendo récords de taquilla en EU

Seis años después de que Frozen desató una tormenta de nieve de la cultura pop, la secuela de las aventuras de Elsa, Anna y Olaf debutó en las taquillas con 127 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y 350.2 millones en el mundo.

El estreno de Frozen 2 de Walt Disney Co. superó varias marcas: fue el fin de semana más taquillero de cualquier película animada; logró un nuevo récord en Estados Unidos y Canadá para una película animada estrenada fuera de la temporada de verano, y es el mejor debut para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios.

Disney estrenó la película una semana antes del Día de Acción de Gracias y por eso se prevé otro buen empujón para la segunda semana, cuando será feriado y los niños no irán a las escuelas. La primera parte de Frozen se estrenó en este feriado, acumulando 93 millones de dólares en cinco días y 67 millones en el fin de semana de tres días.

Sin embargo, el filme original rápidamente se convirtió en una sensación, permaneció entre los 10 primeros lugares durante 17 semanas y al final recaudó mil 270 millones de dólares. Impulsada en parte por la exitosa canción “Let it Go”, Frozen engendró una oleada de mercancías, un número incalculable de vestidos de Elsa y un musical de Broadway. Ganó dos Oscar: la mejor película animada y canción original.