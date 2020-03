Fue una buena jornada el paro de mujeres: AMLO

Después de que ayer lunes miles de mujeres mexicanas se sumaron a un paro nacional que en redes sociales se identificó como “Un Día sin Nosotras” o “Un Día sin Mujeres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue una “buena jornada”, y reiteró su apoyo al movimiento de mujeres.

También celebró que no existieran actos de violencia durante esta jornada; “lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia (…) fue muy buena la jornada y sobre todo no hubo violencia porque no se gana nada con la violencia (…) Los movimientos que transforman son movimientos pacíficos”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que el movimiento de mujeres es importante por sus reivindicaciones sociales; sin embargo, criticó que grupos conservadores se pusieran “la máscara feminista” y a quienes señaló de mantener ataques a su administración.

“Resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas, se encaraman, se montan en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas (…) lo dije ayer, es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antier, ayer en la lucha por la igualdad (…) es una lucha social, por reivindicaciones sociales y también por libertades políticas, porque no se le permitía a la mujer votar”, dijo.

Si bien afirmó que su gobierno no está en contra del movimiento feminista, además de que se combate la violencia contras las mujeres y niñas, el titular del Ejecutivo federal reiteró su crítica a los grupos conservadores.

“El conservadurismo muy hipócrita se puso la máscara feminista y dice: ‘Vamos a tirar al gobierno’. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, hay los testimonios y más la cuestión violenta. ¿De dónde sale eso? Entonces ir aclarando las cosas”, expresó.

ijsm