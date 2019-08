Funeral en Islandia por primer glaciar fundido por el cambio climático

Una placa conmemorativa, con leyendas en islandés y en inglés, nos recordará a partir de hoy la muerte del primer glaciar de Islandia, llamado Okjökull, fundido por el cambio climático. “Recordando a un glaciar perdido, queremos poner el acento en lo que está desapareciendo —o muriendo— en el mundo entero, y llamar la atención sobre el hecho de que se trata de algo ‘logrado’ por los hombres, a pesar de que no deberíamos estar orgullosos de ello”, declaró la científica Cymene Howe, que participó en el funeral.

“En 2014 se tomó la decisión de que Okökull ya no era un glaciar sino hielo muerto que no se movía más”, declaró el geólogo Oddur Sigurdsson. Para tener el rango de glaciar la masa de hielo y de nieve “debe ser lo bastante espesa para poder desplazarse gracias a su propio peso”, es decir de 40 a 50 metros de espesor para producir una presión suficiente que vuelva al hielo maleable, explicó.

El calentamiento global está provocando que Islandia pierda once mil millones de toneladas de hielo por año, por lo que en 200 años habrán desaparecido la mayoría de los 400 glaciares con los que cuenta la isla subártica.