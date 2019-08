Gaby López, en el Top 30 en el Ladies Scottish Open

Gaby López, actual número 32 de la Race to the CME Globe, se colocó en el lugar 28 en el Ladies Scottish Open, certamen co sancionado por la LPGA Tour y Ladies European Tour, tras firmar una tarjeta de 69 golpes (-2) en The Renaissance Club.

Los birdies de la número uno de Latinoamérica llegaron en las banderas 4, 9 y 13 del recorrido ubicado en North Berwick, mientras que la otra mexicana Ana Menéndez se estrenó con dos birdies, tres bogeys y un doble-bogey en el torneo escocés.

El liderato del Ladies Scottish Open 2019 tiene tres dueñas: la surcoreana Mi Hyang Lee, la holandesa Anne van Dam y la estadounidense Jane Park, todas con 63 tiros (-8).