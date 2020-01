Gaby López se corona en el Torneo de Campeonas

En un dramático final que requirió jugar un desempate este lunes, la golfista mexicana Gaby López, de 26 años, consiguió el segundo título en su carrera dentro del LPGA Tour, al vencer a la japonesa Nasa Hataoka en el Torneo de Campeonas en el Four Season Golf & Sports Club de Orlando, Florida.

Gaby superó el golpe anímico por el fallecimiento de su abuelo José hace un mes y dedicó su victoria a su abuela Vania, quien estuvo presente entre el público donde se coronó la golfista mexicana, que ejecutó una gran ronda dominical de 66 toques (-5) para lograr un acumulado de 271.

López firmó un impecable registro de cinco birdies, sin bogey el domingo, con lo que la capitalina retomó la confianza para pelear por el título del torneo.

Tanto Hataoka como la sudcoreana Inbee Park cerraron bien e igualaron el total (271) de la mexicana, con lo que tuvieron que jugar un doble desempate en el par -3 del hoyo 18, donde Park falló un putt y quedó eliminada, mientras que la nipona y la capitalina definirían el campeonato.

Sin embargo, en otros tres intentos siguieron igualadas y ante la falta de luz natural, se determinó jugar hasta ayer muy temprano (8:00 horas), en total tuvieron que jugarse siete series para definir a la ganadora, incluyendo las dos de este frío lunes en Florida, donde López se quedó con el cetro del Diamond Resort Tournament of Champions.

Luego de igualar en el agujero seis de desempate, Gaby embocó un largo putt para birdie y ejercer enorme presión para el cierre de la japonesa, que pese a un buen tiro de salida, no pudo completar la jugada y de esta manera López pudo celebrar su triunfo.

En noviembre de 2018, López festejó su primera victoria en la LPGA Tour, al imponerse en el torneo Blue Bay en China, por lo que la egresada de la Universidad de Arkansas, ahora suma dos cetros en cinco años de trayectoria en el golf profesional.

El triunfo le otorga también 500 puntos para la Orden de Mérito en la LPGA, en lo que podría ser una temporada histórica para la originaria de la CDMX.

Ese putt tenía que entrar o me despedía del título: Gaby López. Luego de su segundo triunfo en el LPGA Tour, la mexicana expresó que “sentía muchas cosas antes de realizar ese golpe, era una locura mi cabeza y mi estómago. Tenía muchos recuerdos y sensaciones a través de mi cuerpo. Yo sentía que ese putt tenía que entrar o me despedía del campeonato“, comenzó diciendo, al ganar por primera ocasión un desempate por falta de luz natural.

“Tuve cinco de los siete putts desde una distancia similar y me sentí con suerte de lograr la velocidad necesaria para que entrara“, y aunque esa zona del campo estaba un poco encharcada por la lluvia, Gaby dijo que:

“Me gusta superar complicaciones como éstas, siento que soy una jugadora que disfruta de momentos así de tensos. Creo que fui afortunada de poder llegar al green en los dos hoyos jugados este lunes“.

“La noche no fue fácil, pensaba cómo sería y cómo jugar cada golpe esta mañana. Sentía que mis tiros podían lograr el objetivo, algo que afortunadamente terminó siendo a mi favor“, dijo López, ahora líder de la Race to the CME Globe 2020.

Gaby festejará su victoria con todo su equipo, así como también comenzar a preparar lo que será el debut de la temporada y con field completo hacia el próximo jueves.

“Voy a festejar con mi familia, amigos, equipo de trabajo y novio, todos son increíbles conmigo y siempre me apoyan, en cada momento. Me siento bendecida por tenerlos a mi lado, son muy profesionales y todo eso me hace sentir muy bien en el campo”, concluyó la campeona en Lake Buena Vista, Florida.

López expresó que se demostró a ella misma que puede ganar en cualquier circunstancia y el título conquistado este lunes lo dedica a su abuela Vania, quien la acompañó en Florida, luego de que hace un mes perdió la vida su abuelo José, a quien del dedicó su victoria en China en 2018.

El Torneo de Campeonas se realiza desde 2013 para recaudar fondos para el Hospital del Niño en Florida y a partir de 2019 se presentó el nuevo formato de competencia, que sólo admite a las campeonas del LPGA Tour en los dos años previos.

Para esta edición, participaron 26 campeonas, lo que permitió observar un golf de la más alta calidad y la victoria de la mexicana, la clasifica al torneo que cerrará la campaña de 2020, denominado Grupo de Campeonas del Tour.