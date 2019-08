Gaby López se mete al Top 15 en el Ladies Scottish Open

Gaby López protagonizó una sólida vuelta para escalar en el tablero del Ladies Scottish Open, torneo que es co-sancionado por el LPGA Tour y el Ladies European Tour.

La mexicana, actual número 32 en la Race to the CME Globe, se ubica en la casilla 14 del Abierto Escocés tras firmar una tarjeta de 68 golpes (-3) en The Renaissance Club. López anotó cuatro birdies en los hoyos 4, 11, 14 y 16, mientras que su único bogey lo hizo en la bandera del 10.

De esa manera, la número 1 de Latinoamérica suma un total de 137 golpes (-5), ubicándose en el Top 15, a dos golpes del Top 10 y a 11 de la cima.

Justamente, quien lidera es Mi Jung Hur, autora de una magnífica vuelta de 62 (-9). La surcoreana acumula 128 golpes (-14) y posee una ventaja de dos tiros sobre la tailandesa Moriya Jutanugarn (-12).

Cabe mencionar que la segunda ronda del torneo escocés fue suspendida por falta de luz natural, aunque la mayoría de las golfistas del field terminaron sus vueltas respectivas.

Las otras latinoamericanas que participaron, tanto María Torres como Ana Menéndez, quedaron eliminadas. A la puertorriqueña no le alcanzó con su mejora de 72 golpes (+1), mientras que la mexicana tuvo un duro revés al hacer 85 impactos.