Gaby López se recupera y María Fassi desciende

Las mexicanas Gaby López y María Fassi tuvieron una tercera ronda de contrastes en el torneo Volunteers of America Classic que se desarrolla en The Colony Texas, pues mientras la primera ascendió hasta el sitio 16, la segunda cayó hasta el 58 de la clasificación general.

Con una tarjeta de 67 golpes (-4) Gaby ascendió del sitio 37 al 16 con acumulado de 208 (-5) tras 54 hoyos recorridos, mientras Fassi que el viernes cerró en el lugar 12, ayer con recorrido de 77 (+6) se derrumbó hasta el lugar 58 con suma de 214 (+1).

Como líder se ubica la estadunidense Jaye Marie Green con acumulado de 199 impactos (-14).

PGA TOUR. El mexicano Carlos Ortiz mantuvo su buen paso en el torneo Shriners Hospital for Childrens Open del PGA Tour y con un tercer recorrido de 67 (-4) para un acumulado de 222 (-11) se instala en el lugar 28 del tablero. El líder es el estadunidense Kevin Na, quien suma 191 (-22), cuando sólo faltan 18 hoyos por recorrer en Las Vegas, Nevada.