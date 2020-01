Gaby, por su segundo título LPGA ante la japonesa Hataoka

La mexicana Gaby López buscará su segundo título profesional en cinco años de carrera, en serie de desempate ante la japonesa Nasa Hataoka, que definirá hoy a partir de las ocho de la mañana a la campeona del Diamond Resort Tournament Championship, primer certamen del 2020 en el LPGA Tour.

Ante la falta de luz natural en Lake Buena Vista, Florida, y tras la eliminación de la sudcoreana Inbee Park, la capitalina y la nipona acordaron jugar la ronda de desempate este lunes, luego de una gran jornada dominical para Gaby que logró birdies en los hoyos 8, 10, 12, 16 y 18, para una tarjeta de 66 impactos (-5), que sumados a 65, 69 y 71 sumaron 271 golpes, 13 bajo par, que la dejaron en la cima general.

Pero la japonesa cerró excelente y empató a la mexicana con papeleta de 68 para igualarla en el total de 271. Hoy López podría ganar su segundo cetro, tras su triunfo en noviembre del 2018 en el torneo Blue Bay en China.

EL ARGENTINO GALLEGOS SUPERA AL MEXICANO TERRAZAS EN LAAC. El argentino Abel Gallegos se impuso al mexicano Aarón Terrazas para coronarse en el Campeonato Latinoamericano Amateur (LAAC, por sus siglas en inglés), en el campo El Camaleón de Mayakoba Golf Club, con lo que el sudamericano logró su boleto para el The Masters, The Open, The Amateur Championship y el US Amateur Championship.

El veracruzano firmó una papeleta de 67 golpes, para finalizar en la segunda posición, ya que Gallegos a sus 17 años, también registró su mejor score de la semana con 67 y se convirtió en el primer argentino en ganar el LAAC.

Terrazas, con el subcampeonato, podrá participar en las series finales de calificación para el Abierto Británico, que se jugará en Royal St. George’s y el Abierto de los Estados Unidos, que se disputará en Winged Foot Golf Club.