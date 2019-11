Galardonan a Elisa Carrillo en Eslovaquia

Elisa Carrillo Cabrera recibió ayer el Premio del Fondo del Patrimonio Petipa, el cual se otorga por primera vez en honor del coreógrafo franco-ruso Marius Petipa (1818-1910). “Cada premio me insta a trabajar con más fuerza para devolver a la danza y a mi país, algo de lo que yo he recibido, en especial a niños y jóvenes para que tengan mayores oportunidades”, expresó Elisa Carrillo durante la ceremonia realizada en el Teatro Nacional de Eslovaquia.

“Sólo puedo decir que me siento bendecida y muy agradecida. Quiero dedicarlo a la comunidad artística y cultural de México, por su esfuerzo y dedicación; por no dejar de luchar y trabajar cada día”.

El Premio del Fondo del Patrimonio Pepita reconoció a la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín por ser “una figura del ballet que está causando gran impacto y que está dejando huella, no sólo en México, sino en otras partes del mundo al organizar actividades y proyectos únicos que han servido para dar visibilidad a este arte, dijo Stanislav Feco, director artístico del Fondo.