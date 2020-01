Ganador del LAAC recibirá invitación para The Open

También el jugador o jugadores que ocupen el segundo lugar, recibirán invitaciones para participar en la etapa de clasificación final para jugar The Open y el US Open.

El ganador del Latin America Amateur Championship 2020 (LAAC) que se jugará en Mayacoba, México, del 16 al 19 de enero, recibirá la invitación para jugar The 149th Open en Royal St George’s, con lo que conseguirá su lugar en el campeonato de golf más antiguo del mundo.

La condición para el primer ganador en la historia para recibir la invitación a The Open, es mantener su condición de golfista amateur, además el certamen ofrece al ganador una invitación al Masters Tournament, una exención para el US Amateur Championship y una invitación para las etapas finales de clasificación para el US Open.

