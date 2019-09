¿Gandallas o privilegiados?

La disposición de la CRE provocó reacciones encontradas: mientras Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, la respaldó, porque evita “el agandalle de pequeños distribuidores u hombres-camión involucrados en cuestiones ilícitas”, Víctor Figueroa, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADIGAS, la cual representa a las empresas medianas y pequeñas del ramo y el 18 por ciento del mercado) la calificó como un instrumento para beneficiar a los grandes grupos empresariales y propiciar monopolios u oligopolios.

“Estos gandallas llegan con un tanque viejo, que hace 10 años tendría que haber salido de circulación, se lo dejan a la gente y se roban el nuevo, con una cargadita ya se robaron más de mil 400 pesos, así no puede funcionar el mercado; la gran mayoría son hombres-camión, que son los que también distribuyen en esos cilindros nuevos robados, el gas LP robado en Puebla”, denunció Sheffield a Crónica.

“Quienes se oponen al troquelado sólo buscan encubrir el robo al consumidor, el robo de gas y cilindros de otros, son los que viven de una utilidad producto de la corrupción”.

—Pero, ¿por qué la gente debe pagar? —se le cuestionó.

—Lo que quieren lograr quienes sí aportan cilindros, y comparto esa visión como consumidor, es evitar que quienes no los pagaron comentan atropellos con esos cilindros. La gente puede comprar libremente si compra su cilindro y si ya no le quiere comprar a una compañía, no hay bronca, que devuelva el tanque y que se lo dé quien se lo está vendiendo.

—¿Acaso no se fomenta el monopolio, el privilegio a las grandes gaseras?

—Si fuera un sólo grupo en el país, sí, pero hay varios fuertes, por lo menos siete en el mercado. No hemos detectado prácticas monopólicas, ni tampoco la Comisión Federal de Competencia Económica, que es a la que le compete.

—Pero la Cofece sí se ha pronunciado en contra del lineamiento…

—Lo hizo en ciertos momentos, pero en últimas fechas ya no. Sin embargo, le podemos demostrar a la Cofece que no genera oligopolios, y menos monopolios, hay experiencias en el mundo que hablan a favor de la medida. Buscamos el beneficio del consumidor, eliminando malas prácticas e impulsando la competitividad. El libertinaje liberal ya no funciona.

En un sentido opuesto, Figueroa, presidente de ADIGAS, comentó:

“Tuvimos una reunión en la CRE y nos dijeron que ya está todo planchado en la Presidencia y ahora sí se aprobará, porque antes la Comisión de Mejora Regulatoria ha rechazado la propuesta seis veces, con el argumento de que subirá los precios. Esto parece ir en contra de la línea del presidente López Obrador, de bajar el precio de los combustibles, pues los disparará”.

—¿Por qué?

—Porque van a obligar a los consumidores a casarse con una sola proveedora: al momento que des el dinero, ya te amarraron. Las demás empresas tenemos que ajustarnos a un sistema de canje, vamos a tener que comprar más cilindros y el cliente lo terminará pagando. Son millones de pesos que van a salir de los bolsillos de los consumidores para ir a los bolsillos de las empresas.

—¿Qué ven de fondo?

—Los grandes concesionarios están moviendo los hilos, tienen a exlegisladores, exgobernadores y políticos que están en la banca como sus cabilderos; no tenemos gente de ese nivel que trabaje para nosotros. En otros países ya pasaron por esto y quedaron 4 empresas. Ahorita somos más de 300 empresas en México, y así quedarán poquitas para repartirse el pastel.

Es un proyecto, reprochó, del gobierno pasado, “pero aún gente de la administración anterior infiltrada en la CRE, es como cuando viene encarrilado un tren de bajada, ¿cómo lo paras? En la consulta pública se manifestaron en contra asociaciones de consumidores, porque limita la libertad de cambiarse de empresa”.

—¿Cuál es su estrategia?

—En la Cofece me dijeron que ya se pronunciaron, y lo que seguiría es una segunda instancia: irnos a los amparos y que sean los jueces quienes decidan, pero para entonces ya estaremos metidos en el tobogán, con pérdidas en venta y mercado…