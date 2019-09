Gantz gana por la mínima en Israel y rechaza gobernar con Netanyahu

El candidato de centroizquierda Benny Gantz ganó por la mínima las elecciones en Israel y superó en dos escaños (33 en total) al partido del primer ministro Benjamín Netanyahu (31 escaños), muy lejos ambos de la mayoría absoluta (65) para gobernar.

En un desesperado intento de no quedar fuera del gobierno (y de que se precipiten los casos judiciales abiertos por corrupción), el todavía mandatario derechista propuso a su rival un gobierno de unidad nacional con sus aliados de ultraderecha y los ultraortodoxos para romper el bloqueo político.

“No hay otra opción que formar un amplio gobierno de unidad”, dijo Netanyahu, quien propuso una reunión inmediata con Gantz.

Netanyahu “deshonesto”. Gantz, que apuesta también por un gobierno de unidad, exige uno “extenso y liberal”, dirigido por él. “Para construir un Gobierno de unidad, no vienes con bloques políticos y una maniobra, sino con honestidad, patriotismo, responsabilidad y seriedad”, reprochó el líder opositor.

Netanyahu dijo que se había quedado “sorprendido y decepcionado” por la reacción y aseguró que Gantz rechazó responder a su llamada.

Lieberman, decisivo. El líder del partido ultraderechista laico Israel Nuestro Hogar, Avigdor Lieberman, quien podría tener la llave para desbloquear la situación actual, denunció que la intención de Netanyahu “es preparar a la opinión pública para unas terceras elecciones”.

Al igual que Gantz, Lieberman se niega a entrar en un gobierno de unidad nacional con Netanyahu, debido a su alianza con los ultraortodoxos. Sin embargo, tampoco parece dispuesto a gobernar con el candidato de centroizquierda por su alianza con los partidos palestinos de la minoría árabe.

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, comenzará el domingo la ronda de consultas para ver si hay posibilidad de formar gobierno y no condenar así al país a unas terceras elecciones.