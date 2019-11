Garantiza el acceso a salud

¿Quién paga la cuenta de doctores y medicamentos cuando se pierde la salud? Se estima que al menos la mitad de este gasto sale de los bolsillos de la familia mexicana, esto siempre y cuando tenga la protección del sector salud, o bien, de algún seguro de gastos médicos mayores.

Cuando la familia, o en lo individual, se carece de cualquier tipo de protección financiera y de salud, todo el gasto recae en quien provee los recursos del hogar, circunstancia que compromete el mucho o poco patrimonio que se tenga, además de ser una condicionante para adquirir una deuda económica de agresivos intereses que la hacen casi impagable.

Incluso, cuando se trata de algún padecimiento de leve consideración, temporal o transitorio, la pérdida de la salud ocasiona desajustes en el presupuesto diario del hogar, además de tener que recurrir a la consulta de la esquina para que el doctor extienda una receta médica.

A las agravantes que enfrentan los mexicanos, se suma el desafío de quienes sean derechohabientes a alguna institución de salud, ya que deberán aguardar su turno en la consulta de especialidad y tener suerte para surtir la receta que el médico les prescribió. Cabe destacar que la atención y el tratamiento tardío pueden complicar aún más padecimientos como el cáncer, que cuando son agresivos, bastan veinte días para condicionar el pronóstico del paciente.

Por otra parte, no son nuevas las experiencias de familiares, amigos o conocidos a quienes el seguro de gastos médicos mayores no les ha cubierto el siniestro en salud, ya sea por omisiones administrativas del contratante, o bien porque la empresa aseguradora no ha cumplido con sus obligaciones. Como sea, con seguridad médica pública o privada, quien termina pagando los gastos es el proveedor del hogar, quien con frecuencia se quedan él o sus familiares, sin el acceso al derecho constitucional de la salud.

Modelo de soluciones. Construir e implementar modelos de atención para seres humanos desde un escritorio, y a través de un ordenador, abre el margen de error que repercutirá en la insatisfacción de los usuarios, siendo estas fallas potencialmente graves cuando se trata de la salud y vida de las personas.

Conscientes de la realidad que vive la familia mexicana, el doctor Alejandro Sancén Zavala, ha creado modelos de atención en salud y protección financiera que cubren las necesidades de los usuarios. Al considerar que la mayor parte de los mexicanos cuenta con un teléfono inteligente, y que la consulta a través una videollamada mediante el dispositivo móvil es cada vez más frecuente, Sancén Zavala promueve una membresía de bajo costo que brinda asesoría con un médico general, con un psicólogo y con un nutriólogo de forma ilimitada para la persona que contrata y tres beneficiados más.

“Antes de lanzar al mercado un producto, primero lo ponemos a prueba en una comunidad real, así con la retroalimentación lo podemos optimizar y cumplir con las expectativas”, apunta el doctor Sancén Zavala, quien es director de Masz Administración de Salud.

Una de las formas con las que el creador de la membresía Masz se ha hecho consciente de la realidad que enfrentan los mexicanos es al atender cargos como la dirección ejecutiva del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, organización que agrupa a las 150 empresas mexicanas más importantes y que fomentan los mejores lugares de trabajo para sus empleados.

“A través de la membresía Masz también se tiene acceso con médicos especialistas, videollamada que tiene un costo adicional pero que es menor a la tarifa promedio que cobran estos profesionales en la consulta presencial. Si el médico general o el de especialidad prescribe una receta, está será enviada al correo electrónico del paciente con la recomendación de las farmacias en donde podrá encontrar el medicamento al mejor precio”, explicó.

“Además de los servicios descritos, la membresía brinda otros beneficios como descuentos en laboratorios clínicos, los cuales se pueden consultar al adquirir el producto. De manera constante agregamos prestaciones para nuestros usuarios, las cuales no tienen un costo adicional”, subrayó el doctor Alejandro Sáncen, quien ha sido Consejero de la Fundación Mexicana para la Salud.

Otro de los productos que Masz Administración de Salud ha puesto en el mercado es una póliza que le otorga al usuario una cantidad determinada cuando ha sido sometido a alguna cirugía o si llega a necesitar una prótesis. Por ejemplo: una mujer que esté cubierta con una póliza de gastos médicos mayores a la que se le extirpe una mama, quedará parcialmente cubierta por la empresa aseguradora, sin embargo tendrá que pagar una cantidad mínima (el deducible) para cubrir la operación. Si esta paciente cuenta con esta póliza especial, Masz le dará una cantidad monetaria que está regulada de acuerdo al tabulador de las compañías de seguros, así no tendrá que desembolsar nada o la cantidad será menor. Aunado a esto, cabe destacar que si la paciente no tiene ningún tipo de protección de salud (pública o privada) con esta póliza especial reducirá el impacto económico de la cirugía. Acorde a la empresa, si a una persona le extraen un tumor cerebral, al cabo de sesenta días le estarán reembolsando la cantidad de sesenta mil pesos, esto sin importar si el hospital es público o privado o la ubicación dentro de la República mexicana.

En promedio, el costo de los productos de Masz Administración en Salud es igual o menor a los tres mil pesos mexicanos. “Siempre estamos buscando que nuestras tarifas sean menores con la finalidad de que todos los mexicanos tengan acceso a la salud, ya que es nuestra misión”, concluyó el doctor Alejandro Sancén Zavala.