Garantiza Sheinbaum abasto de mercancía en CDMX

La mandataria capitalina pidió no hacer compras de pánico y señaló que los centros comerciales y los mercados no cerrarán ante la emergencia por el coronavirus.

El abasto de mercancía para las familias está garantizado, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por lo que pidió no hacer compras de pánico.

En un mensaje a través de sus redes sociales, la mandataria capitalina señaló que los centros comerciales y los mercados no cerrarán ante la emergencia por el coronavirus.

"No vamos a cerrar los centros comerciales ni mercados, no hagan compras de pánico, el pánico no ayuda, lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales", sostuvo.

Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento a los trabajadores de la Salud y a toda la ciudadanía que se enfrenta a esta epidemia originada en Wuhan, China y que hasta el momento registra en el país 316 casos y 45 en la capital.

La jefa de Gobierno reiteró que todos los días evalúa junto a su equipo para seguir tomando decisiones ante estas medidas que afectan la economía de muchas familias, por lo que en los próximos días presentará un plan económico integral para aminorar las afectaciones. CDMX tiene 45 casos confirmados

En su mensaje, la mandataria capitalina informó que hasta el momento, en la capital del país son 45 casos confirmados de COVID-19, cifra que en los próximos días podrían aumentar.

Además, informó que se tienen 9 hospitales en los que se atenderían a los pacientes con mayor complicación por este virus que afecta a 192 países. De los contagiados, sostuvo que sólo hay 3 hospitalizados, por ello hizo un llamado nuevamente a que se tomen todas las medidas de sana distancia para no saturar los hospitales.

Este domingo por la mañana, Claudia Sheinbaum acompañada por los 16 alcaldes, anunció la suspensión de actividades y negocios a partir de este lunes y hasta el 16 de abril.

havh