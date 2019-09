Garcés no pertenece a Cooperativa Cruz Azul; afirma José Luis Nassar

El abogado de Guillermo Álvarez aseguró que, para ser una figura representativa del club, se necesita ser socio de la Cooperativa y Garcés no lo es desde el 2011.

Dentro de un programa de Televisión, José Luis Nassar, abogado de Guillermo Álvarez, director general de Cooperativa Cruz Azul, aclaró que Víctor Garcés ya no forma parte de la misma.

En entrevista, Nassar aseguró que, para ser una figura representativa del club, se necesita ser socio de la Cooperativa y Garcés no lo es desde el 2011.

“Para poder ser una figura representativa del club, se necesita ser un socio de le Cooperativa, cosa que Víctor Garcés no es, no es miembro a raíz de que fue expulsado por la propia familia de la Cooperativa en el 2011, por lo tanto, ni siquiera es socio como bien lo señalaba el señor Peláez, diciendo que no se había aparecido hasta hace un par de meses”, aseveró el abogado.

Finalmente, el defensor de Álvarez comentó que el supuesto amparo tramitado por Víctor Garcés ante un juez, jamás tuvo la facultad de cesar las funciones de Guillermo Álvarez como director general de Cruz Azul.

“Eso es totalmente falso. Fue la dirección jurídica de Cooperativa la Cruz Azul quien hizo que se propio juez levantara esas medidas y no nada más permitiera, sino que facultara y obligara al licenciado Guillermo Álvarez a seguir ejerciendo las facultades como director”, finalizó Nassar.