García Luna, devastado, se declara inocente ante una Corte de NY

El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, se declaró este viernes inocente durante su primera audiencia ante una corte de Brooklyn, de los cargos de corrupción derivados de su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa para tráfico de drogas y por mentir para obtener un pasaporte estadunidense, cargos de los que se declaró “no culpable”.

García Luna, quien fue el encargado de la seguridad a nivel federal durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negociaban una fianza que la fiscalía argumentó como no viable por existir peligro de fuga del imputado, lo que también fue rechazado por la jueza del caso, informó el periodista de The New York Times, Alan Feuer, presente en la audiencia.

Contrario a lo que se creía, no fue Brian Cogan, magistrado quien llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán quien llevó este proceso, sino la jueza Peggy Kuo, expresidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan la que leyó los cargos al otrora miembro del gabinete del expresidente Felipe Calderón, a quien se le acusa de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones.

García Luna, que se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, deberá esperar a su próxima audiencia el 21 de enero próximo. Otro cambio en el caso del exsecretario mexicano fue que en su comparecencia de este viernes no estuvo representado por sus abogados, sino por un representante legal asignado por el propio tribunal neoyorquino, César de Castro.

De acuerdo con reporteros presentes en la audiencia, García Luna, esposado, portaba pantalón color caqui y sudadera gris. Lucía un aspecto pálido y un poco desaliñado. Su esposa y sus 2 hijos estaban en la audiencia.

Durante la diligencia de este viernes, los fiscales pidieron mantener en prisión a García Luna debido a su “gran fortuna personal” y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango.

La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna, que fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y otro por falso testimonio.

García Luna compareció en este primer día de su proceso que sólo duró unos 15 minutos y fue asistido por una traductora.

En la breve comparecencia, la jueza leyó los cargos a García Luna, a quien preguntó si los entendía, a lo que el exministro contestó afirmativamente.

El abogado de García Luna pidió a la jueza la conveniencia de dejar a su representado en libertad bajo fianza, a lo que se negó de plano la Fiscalía, que advirtió del “riesgo de fuga” pues por los cargos de narcotráfico contra el exministro, éste habría usado su poder, influencias y sobornos.

A la salida de la audiencia, en la que la jueza hizo caso a la Fiscalía de no dejar en libertad bajo fianza a García Luna, el abogado defensor rechazó hacer declaraciones a los medios de comunicación.

En la sala estuvieron la esposa de García Luna y sus dos hijos, a los que dirigió su mirada en cuatro o cinco ocasiones, aprovechando éstas para mover los labios instándoles a tener “valor” ante el proceso abierto en su contra.

La fiscal federal Richard Donoghue acusa a García Luna de aceptar millones de dólares en sobornos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, exlíder del cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública federal.

El auto de acusación sostiene, además, que entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al Cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Recuerda, también, que entre 2001 y el 2005, el acusado dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) (creada en 2001 bajo la residencia de Vicente Fox que lo nombró al cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública, que controla la Policía federal, bajo la Presidencia de Felipe Calderón.

García Luna fue detenido tras los testimonios de varios narcotraficantes durante el juicio al Chapo, que se celebró entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 y en el que el narcotraficante fue condenado a cadena perpetua.

Entre ellos destacó el de Jesús El Rey Zambada, exjefe de operaciones del Cártel de Sinaloa, quien aseguró haber sobornado a García Luna, con quien dijo se había reunido en un restaurante en dos ocasiones, y que en cada una de ellas le había entregado dinero.