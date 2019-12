García Luna no piensa declararse culpable: abogado

El abogado de Genaro García Luna, Juan Pablo Morillo, descartó hoy que el exsecretario de Seguridad Pública tenga la intención de declararse culpable en el proceso por corrupción y narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

García Luna "no tiene ninguna intención de declararse culpable. Tiene toda la intención y voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa”, señaló el abogado esta mañana en entrevista con Radio Fórmula.

El funcionario de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fue arrestado en Texas la semana pasada por presuntos vículos con el Cártel de Sinaloa, en el marco del proceso que enfrenta Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York.

El defensor de García Luna dijo que el no haber impedido su traslado a Nueva York "no significa que no vamos a pelear el caso".

García Luna "se va a defender, tiene una expectativa muy buena”, afirmó su abogado.

