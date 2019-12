García Luna se declarará inocente y no buscará acuerdo con México o EU: abogado

El exsecretario de Seguridad Pública no se declarará culpable por los delitos de sobornos del crimen organizado y falso testimonio que enfrenta en Estados Unidos

El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, no se declarará culpable por los delitos de sobornos del crimen organizado y falso testimonio que enfrenta en Estados Unidos, señaló este jueves su abogado, Juan Pablo Morillo, quien descartó que su cliente quiera buscar un acuerdo con los gobiernos de México o de Estados Unidos.

“No tiene ninguna intención de declararse culpable . Estamos todavía temprano en el caso, estamos analizándolo, preparando defensa, pero él tiene la intención y voluntad de defenderse (...) Estamos en el proceso de armar su defensa y defenderlo”, dijo Pablo Morillo a una radiodifusora.

Sobre la imputación que formuló la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), por alrededor de 2 mil millones de pesos procedentes de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado y una empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública, dijo que eso no es de su jurisdicción. “Nosotros exclusivamente lo representamos en NY, en Estados Unidos, sobre la denuncia criminal del Departamento de Justicia. No tenemos su defensa en México. Sobre eso (la triangulación), no tiene acusación en EU”, indicó.

García Luna enfrenta una acusación en Estados Unidos en donde se señala que a cambio de sobornos multimillonarios, supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México, por lo que tras varios años de investigación, García Luna fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, por agentes federales, y trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio.

Sobre el caso, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó este jueves que el presunto desvío de dos mil millones de pesos para beneficiar a familiares de García Luna se realizó en 2010, 2013 y 2017 mediante la Segob, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Es un tema relevante incluye por supuesto las transferencias en el gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vínculo hasta este momento que los implique directamente a ellos, sólo que las transferencias se realizaron durante sus administraciones”, señaló a la cadena Fórmula.

En el mismo tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que el dinero transferido a una cuenta de la familia de Genaro García Luna se realizó durante el sexenio de Calderón, pero se reservó dar el nombre del secretario de Gobernación que encabezaba la dependencia cuando se hizo la operación.