García Luna, un ente del inframundo

Pocos sucesos de la vida pública en la historia moderna de México me han indignado tanto como todo lo que revela el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Revela que durante todo este tiempo, desde su llegada al cargo, el pueblo de México fue engañado acerca de que la violencia desatada en el país respondía al combate de “un mal mayor”, sino que se trata de una red que desde el “más alto nivel” orquestó el crimen organizado mientras se enriquecía desorbitadamente.

Y aunque series televisivas o investigaciones periodísticas ya lo infirieran, existía la duda e inclusive había quien defendían la necesidad de regresar a la estrategia de “mátenlos en caliente”. Aunado a ello, muchos de los aliados de García Luna que siguen su mismo modus operandi son hoy jueces, diputados o gobernadores.

En ese lapso de tiempo murieron niños, jóvenes, mujeres, adolescentes... Se arruinaron vidas por completo, un íntimo amigo que sobrevivió a una ejecución en la que murieron niños, espera con ansias el día de su último latido porque los fragmentos de bala que aún quedan en su cuerpo le generan dolores tan intensos que le hace invivible la existencia; y no es “karma”, tiene un origen y fue el personero de Lucifer —Genaro García Luna. Para agravarlo, se comienza a vislumbrar la magnitud de los montajes mediáticos como el de Loret de Mola con Florence Cassez, no como una excepción sino como una forma de enmascarar y justificar las atrocidades de García Luna y se dimensiona también la cantidad de gente inocente que fue inculpada y hoy sigue en la cárcel (aunque haya quien se rasgue las vestiduras por la ley de amnistía).

Nos damos cuenta, también, del alcance de la corrupción; es decir, no se trataba sólo de funcionarios que vendían a sobreprecio o hacían estafas para robar grandes cantidades de dinero, sino que se trata de toda una red que ha orquestado el crimen y la violencia desde el gobierno.

Soy y siempre he sido defensor de derechos humanos, sin embargo, García Luna no merece ser tratado como humano sino como un ente infernal y su castigo debería cimbrar las consciencias de los mexicanos.

Son momentos de cerrar filas con México y con el presidente Andres Manuel López Obrador ya que no ha sido tarea fácil desterrar a todos los señores del inframundo que aún impiden que se restablezca la paz en México.

César Daniel González Madruga

@CesarG_Madruga

madrugacedardaniel@gmail.com