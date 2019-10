García y Hernández ganaron torneo Grupedsac en Club Hacienda

DRIVER.- La pareja integrada por Manuel García y Francisco Hernández fueron los campeones del primer torneo de golf Grupedsac efectuado en beneficio, apoyo y desarrollo sustentable de comunidades rurales en Oaxaca, celebrado en el Club de Golf La Hacienda.

MADERA TRES.- Ambos jugadores lograron tirar 72 golpes, par de campo, quienes con hándicap de 19 obtuvieron la victoria. El segundo lugar fue para Santiago Orozco Becerra y Marco Farías Herrera con 75; tercero, Uzziel Peña y Francisco Mendoza con 76; cuarto, Gabriela Nieto y Tereza Zárate, con 76; y quinto lugar Alejandra Rosas y Álvaro Enriquez con 77 golpes.

MADERA CINCO.- Desde luego el gran ganador fue Francisco Echenique, quien logró un Hole in One en el hoyo 9 de 190 yardas, la pelota casi cayó de aire, picó a dos centímetros y se metió, se llevó una camioneta Hyundai Tucson 2019, con valor de 485 mil pesos.

HIERRO SIETE.- Desde luego los mejores hoyeses fueron premiados. Al primer lugar a 60 centímetros, Carlos Herrera, con una bolsa de golf BMW. El segundo lugar, Pablo Creixel, a 2.20 metros, ganó una obra de arte con certificado. Y el tercero, Francisco Vidal, a 2.25 metros, también una obra de arte. Está por demás decir que hubo premios y regalos en rifa para casi todos los 82 participantes.

HIERRO NUEVE.- Nuestra felicitación para el doctor José Luis Samar Baruqui, quien en días pasados realizó un Hole in One en el Club Terralta de Monterrey. Lo hizo en el hoyo 12, par 3 de 158 yardas, con un pitching wedge. Fueron testigos Adrián Wise, Roberto Manzur y Carlos Belden.

APPROACH.- Todos los golfistas mexicanos amateurs deben apartar la fecha para participar en el primer torneo Unidos por la Amistad, en el Club de Golf Los Tabachines de Cuernavaca, Morelos.

PUTT.- Dicho evento se jugará el 22 de noviembre en Sistema a Go Go en parejas en tres categorías: para caballeros y una especial mixta para caballero y dama. Habrá dos Hole in 0ne con un auto Versa 2019 y una camioneta Trax de Chevrolet. Lo interesante es que serán 20 premios a los mejores hoyeses. La inscripción incluye la comida de premiación y una estupenda rifa de más de 100 regalos y sobretodo jugar en Los Tabachines de Cuernavaca, el campo más hermoso de la República Mexicana. Las inscripciones con Liliana al 7773164776.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

