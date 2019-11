Gary Sherman, el director por el cual Del Toro se hizo cineasta

"Como en las mejores películas de terror, la perspectiva de Death Line es la del perdedor y hace de la sociedad el verdadero villano. El monstruo de (Gary) Sherman es una criatura frágil, el último desgraciado desfavorecido destruido al final por un insensible proto-yuppie", expresó el cineasta mexicano Guillermo del Toro en un artículo publicado por la revista Sight & Sound, sobre la manera en que el filme Death Line (1972) del mencionado Gary Sherman, le cambió la vida.

El filme se desarrolla en los subterráneos de Londres, donde suceden numerosas desapariciones. Una pareja y un detective de policía descubren que allí habita una sociedad caníbal: “El mundo subterráneo y sus habitantes son las criaturas del hombre: la compañía anónima responsable de su terrible experiencia se declaró en bancarrota y abandonó a los sobrevivientes. Entonces, Londres olvida a sus niños marginados, sólo para verlos resurgir varias generaciones más tarde como caníbales criaturas”, escribió Del Toro sobre el filme.

El pasado fin de semana Sherman visitó el país como invitado de honor del Festival Mórbido y recordó el momento en que Del Toro le agradeció su influencia en un acontecimiento en el Festival Internacional de Cine de Nueva York: “Conocí a Guillermo en el 2001, gracias a que organizó un ciclo de terror en el marco del festival, en la que se vería por primera vez en Estados Unidos mi película Death line, ocurrió en el Lincoln Center”, dijo Gary Sherman, en entrevista con Crónica.

“Con el paso de los días me enteré de la historia detrás de todo, pues cuando se preparaba el festival, fue Del Toro quien llamó al editor de Film Comment (quien hizo la selección de las películas) y le dijo: ‘si vas a hacer un homenaje a Gary Sherman y vas a mostrar Death Line, yo quiero ser el moderador’ (…) Fue un lindo momento porque al llegar al ensayo, me vio Del Toro del otro lado de la plaza y corrió hasta mí, se veía enorme, y gritaba ‘¡Gary Sherman, Gary Sherman!’ y me abrazó, me levantó y gritó ‘¡Él es la razón por la que hago películas! ¡Él es la razón!’”, recordó Sherman con una sonrisa.

“Ese día Guillermo se hizo mi amigo. Un día me ofrecieron hacer un remake de Death line, y de algún modo llegó a oídos de Del Toro, entonces me marcó y me dijo: ‘si haces un remake de Death Line, te mato. No puedes mejorar la perfección’. Y no tengo razones para hacerlo”, continuó.

En otra entrevista para la revista polaca Polzartem, el cineasta tapatío compartió parte de la historia por la cual el filme de Gary Sherman marcó su vida: “Death Line es un gran ejemplo de una película de terror sociopolítica. ¡Literalmente habla sobre la lucha de clases a través de una historia sobre caníbales! Es una de las obras maestras no reconocidas del género”, dijo.

“En México, esa película se llamó Raw Meat. Fui a verla con mi tío y me causó un gran impacto, porque el monstruo era muy comprensivo. Creo que las películas de género deberían ser políticas, porque la fantasía es uno de los instrumentos más políticos para contar una historia. En La forma del agua, quería hablar sobre personas ‘invisibles’. Constantemente menospreciado y sin embargo capaz de unirse si es necesario y hacer algo contra los que tienen todo el poder. Para mí, el acto de amor es mirar. Cuando me ves, reconoces que existo. Y ésa es la cantidad máxima de amor que puedes dar a otro ser humano”, agregó.

Esa influencia en la carrera de Sherman se ha convertido en una de sus grandes satisfacciones en los 74 años que tiene de vida: “Es una de las personas más maravillosas que he conocido. Si he podido inspirar a alguien como Guillermo del Toro a ser cineasta, entonces toda mi carrera ha valido la pena; ese tipo de conexiones hacen que siga pensando que el cine tiene magia (…) Nuestras vidas van en distintas direcciones, pero cuando nos encontramos nos damos muchos abrazos. Es increíble. Si lo único que mis películas han hecho es influir a Guillermo o si hay gente que quiere copiar mis películas, yo estoy encantado. Yo sólo hacía mis películas por el hecho de hacerlas y decir lo que quería decir”, explicó Sherman.

Para el cineasta británico, quien también tiene en su filmografía títulos como Poltergeist III (1988), Dead or alive (1986) o Dead & buried (1981), la última década ha sido una de las más prolíficas para el cine de terror: “Amo lo que ha sucedido con el cine de género en la actualidad. El cine de terror no ha sido tan respetado como ahora a una escala global. Por muchos años ha sido un género que ha sido menospreciado o relegado a una segunda categoría como si no pudiera aportar a una reflexión de nuestra realidad”, comentó.

“Los estudios los han despreciado, como una especie que debería estar fuera de la industria y en la última década las cosas han cambiado, han surgido películas que han roto las barreras que le han puesto en toda su historia. La generación de ahora no ha aceptado el menosprecio, son tiempos en que se escuchan a las voces con más respeto como a las mujeres; y eso se siente en el cine de terror”, añadió.

También destacó el trabajo de una mexicana que lo dejó admirado. “Las mujeres también han hecho películas maravillosas de terror como Issa López con Vuelven (2017), que para mí es una de las mejores películas de género de la década, lloré como un bebé cuando la vi por primera vez. Y como ella hay grandes directores y productores que han hecho realidad los sueños de los monstruos y eso ya es mucho, porque la realidad siempre será el lugar más terrorífico que hay”, concluyó.