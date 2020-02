Gattuso reafirma que el Chucky no está listo para enfrentar al Barcelona

"No, no creo que juegue. No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy en búsqueda de otras características que no veo en él, debe trabajar", comentó Gattuso sobre el mexicano.