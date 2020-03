Genio y figura hasta la sepultura. AMLO

En un mensaje difundido por Azteca Noticias, su presidente Salinas Pliego, defiende al Presidente de la prensa “opositora fifí” y previene —en tono amenazante— a quienes impulsan que se tomen medidas más efectivas contra la propagación del COVID-19 como las adoptadas por los gobiernos italiano y español, que es similar a un modelo carcelario, por los efectos nocivos para la economía.

¿Qué es primero? ¿La salud o la economía? Sin salud no hay ingreso, sin ingreso digno no hay salud. La emergencia sanitaria ¿a quién afecta más?, ¿a quien no puede trabajar y lo necesita para allegarse de un ingreso mínimo diariamente?, ¿a quien es parte del grupo poblacional más vulnerable? Decisión política social trascendente porque afecta la vida de millones de personas.

¿Qué sociedad o persona puede resolver mejor esta adversidad? Aquellas que tienen ahorro. Este surge del esfuerzo, el trabajo y la disciplina social. En ese sentido, las medidas preventivas son un tipo de acción social que se acumula, no son producto de la generación espontánea, ni del simple deseo de que los problemas se solucionen por la fuerza moral.

En ese sentido, la difusión de la importancia de intensificar las prácticas de higiene básica, que se enseñan en primaria, habría sido más útil en diciembre pasado, cuando se emitió la primera alerta internacional de la epidemia. Eso no tenía el impacto catastrófico en la economía que señala Salinas Pliego.

La prohibición de actos masivos de más de mil personas hubiera sido un mensaje adecuado en febrero cuando se atestiguó los efectos de la epidemia en China y Corea y sólo se habría afectado a los empresarios de la industria de los espectáculos, no a los pobres. No se hizo.

El mensaje de los políticos y líderes sociales tomando “su sana distancia” hubiera tenido un gran impacto social en la mitigación de la crisis en los fines de febrero y marzo. El único costo habría sido la disminución en puntos porcentuales en la aceptación o presencia del personaje en la opinión pública. Hubo burlas y mensajes equívocos.

Una reunión extraordinaria del Consejo de Salubridad General para establecer una ruta crítica de prevención en enero hubiera marcado la importancia del tema en la agenda pública y no necesariamente una alarma social, ni una promoción del pánico, ni la imitación del gobierno calderonista como se argumentó. El único esfuerzo habría sido la coordinación de la agenda de sus integrantes. La reunión se hizo la semana pasada.

Ante la imprevisión, hoy todo genera alerta para el gobierno y sus aliados con un discurso de confrontación y reclamo. Ahora resulta que la culpable de la falta de acción gubernamental y confusión informativa es la prensa fifí opositora.

Queda evidenciado que cuando no hay previsión se recurre a los argumentos ideológicos. La fuerza moral o la unidad familiar es un paliativo que, tarde o temprano, se convierte en una resignación ante un destino ineludible.

¿Por qué la imprevisión del gobierno? Una explicación sencilla. El “líder” del pueblo es genio y figura hasta la sepultura. AMLO, en plena crisis, aprovecha cualquier oportunidad para hacer proselitismo político y declara que “Él” ordenó que disminuyera el precio de la gasolina.

Esto sucede cuando las autoridades sanitarias y hacendarias necesitan de todo el esfuerzo institucional disponible para que los efectos negativos sean menores, pero nuestros políticos continúan con sus ocurrencias, rencillas, pleitos e impulso de sus proyectos personales.

Así, el Presidente invita, en su gira en Oaxaca, a que las personas salgan de sus casas a comer para impulsar la economía y, su aliado, Salinas Pliego, en una reunión masiva, regaña a quienes consideran adecuada la política de confinamiento, mientras que la mayoría se preocupa por las cifras de muertos que se divulgan diariamente en fuentes oficiales internacionales y se conocen las medidas de urgencia económica en los países desarrollados.

En contraste, la jefa de Gobierno de la CDMX dispone no salir de casa, salvo para lo indispensable, y el Secretario de Salud, en el acuerdo publicado el D.O.F. el 24 de marzo, ordena a los establecimientos mercantiles cerrar, salvo que realicen actividad necesaria para atender la contingencia sanitaria, además exhorta a los sectores público, privado y social suspender las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de las personas.

Queda claro que lo primero, lo que realmente importa, no es la salud ni la economía del pueblo, es la popularidad del Presidente. Allegados, colaboradores y aliados, si quieren continuar con su derecho de piso y paso en Palacio Nacional, deben ajustar las estrategias, los conocimientos científicos y los intereses a esta prioridad gubernamental. Genio y figura hasta la sepultura.

