Genitallica canta a la mariguana en “Era cannabica”, junto a Dharius

A lo largo de dos décadas, Genitallica se ha caracterizado por ser una de las bandas más irreverentes, contestatarias y atrevidas, en lo que respecta a su escena y generación, lo cual fue clave para romper esquemas dentro del rock nacional mexicano.

“Genitallica es un concepto con el que nos casamos desde un inicio, fusionar todo tipo de música y hacer colaboraciones con alguien que no tuviera que ver con el rock”, destacó Gallo, vocalista de la agrupación en entrevista con Crónica a propósito del lanzamiento este lunes de su nueva canción “Era cannabica”.

Continuó: “Creo que es una parte importante de lo que significa Genitallica para la gente, ser una banda que por ahí del año 2000 fue censurada por decir palabras que en realidad eran tan comunes en la vida diaria. El mismo nombre de la banda lograba incomodar, al ser México uno de los países con más desinformación sexual, para nosotros era algo absurdo”, añadió.

“Siempre hemos jugando un poco con eso, con lo conservador, nosotros somos personas libres que miramos hacia adelante y estamos en constante evolución, eso es lo que creo importante. Todas las canciones de Genitallica forman parte de lo que somos y de lo que nos rodea de una forma más real”, complementó.

Tras el lanzamiento el mes pasado el sencillo “Irresistible” misma que ha recibido miles de comentarios buenos y que a su vez forma parte de su nuevo álbum de estudio. Genitallica lanzará el lunes 20 de abril, su nuevo tema para celebrar el 4/20, día mundial de la mariguana. Pero para esta canción no estarán solos, ya que contarán con la colaboración de uno de los mayores exponentes del rap y hip hop: Dharius.

Días antes del lanzamiento, Gallo, vocalista de la banda platicó con Crónica en entrevista telefónica en la que dio algunos detalles de la nueva rola a DHA. Así mismo, compartió lo que ha significado la música de Genitallica a través de 20 años de trayectoria, cumplidos en el 2019.

“Genitallica siempre se ha caracterizado por echar cotorro. Son ya 20 años juntos y siempre hemos tratado de hacer lo que normalmente no se hace, de mezclar lo que no se debe mezclar, no buscamos un molde, siempre hemos sido diferentes. La música de Genitallica no está peleada con ningún género, muestra de eso es que hemos colaborado con artistas de todo tipo como el grupo La Leyenda, Paquita la del Barrio y ahora con nuestro carnal Dharius”, comentó el vocalista de la banda.

“El nuevo tema habla sobre la legalización del cannabis, tema que está muy cerca de regularse en nuestro país gracias a sus múltiples beneficios medicinales, así como a los diversos usos que tiene la planta y que también sirve para fabricar tela, papel y material de construcción. Además, de que ayuda a la reducción del estrés, a problemas para dormir y a la falta de apetito, entre muchos otros. Por eso invitamos a la gente para que vibre y disfrute esta rola con un buen porrito”, dijo el músico.

También explicó lo importante de compartir música con un rapero icónico: “Dharius ha sido un gran carnal, un gran amigo de la banda y es uno de los mejores en lo que hace y se prestó muy chido para colaborar en este tema en el que nos divertimos muchísimo al grabarlo. También cuando hicimos el videoclip, se armó un fiestón que podrán ver muy pronto”, comentó acerca del videoclip que fue filmado en la Copa Cannabica, que se realizó en San Miguel de Allende en octubre de 2019.

A través de casi 20 años de historia, Genitallica ha tenido múltiples de anécdotas que se han quedado grabadas en la memoria de cada una de sus integrantes. Así las describe Gallo quien recuerda con mucho cariño la ocasión en que pudieron conocer, así como trabajar al lado de una figura de la música popular mexicana como Paquita la del Barrio.

“Poder conocer a mucha gente es muy chingón y cuando pudimos trabajar con Paquita fue algo mágico. Recuerdo la primera vez que la vi. Estábamos toda la banda cuando la vimos, inmediatamente todos quedamos en silencio porque es una señora que impone muchísimo respeto, pero después de poquito tiempo de convivir ya hasta nos albureaba. Es una chulada de mujer”, recordó Gerardo.

Así es como Genitallica, quienes se encuentran trabajando desde sus casas continúan festejando el camino a sus 20 años de trayectoria con “Era cannabica”, que podrá ser disfrutada el próximo lunes 20 de abril a las 4:20 pm.

Finalmente, adelantó que irán revelando canciones que formarán parte de su nueva producción poco a poco, el cual consta de 20 canciones, de las cuales 10 serán inéditas, cinco versiones de canciones ya conocidas en versión acústica y otras cinco serán b-sides de canciones grabadas pero que de una u otra forma no entraron en la discografía.