Germán no lanzará más con Yankees

El pitcher derecho Domingo Germán no lanzará nuevamente para los New York Yankees en 2019, después de ser colocado el jueves bajo licencia administrativa por la política conjunta de violencia doméstica MLB-MLBPA, y luego de haber golpeado a su novia en una fiesta en la que estaba un representante de la MLB, motivo por el cual recibió licencia administrativa.

Un jugador puede ser puesto en licencia administrativa hasta por siete días, salvo una extensión mutuamente acordada entre la liga y el sindicato. Si el caso no se resuelve administrativamente, Germán se perderá el resto de la temporada regular y postemporada, ya que los Yankees aseguraron la Liga Americana.