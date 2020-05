Gestiona Secretaría de Cultura contratos a la palabra para artistas

La Secretaría de Cultura federal trabajará en la redacción de un contrato a la confianza para apoyar a los artistas que se encuentran afectados por el cierre de espacios culturales en todo el país debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, comentó Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Durante una reunión virtual celebrada este miércoles, los artistas de los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea de las Culturas y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, señalaron que pudieron generar una base de datos de 3 mil artistas clasificados de acuerdo a su nivel de precarización.

Por tanto, las autoridades revisan dicho padrón para generar contratos comunes con un monto de dinero que definirá, en los próximos días, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de cultura.

“Con esa muestra se generaría el instrumentos, el mecanismo o los mecanismos. El tema es que nosotros podamos entregarle ya a la Secretaria de Cultura la relación para que el contrato que se va a formular se haga. Los contratos los hará la Secretaria de Cultura y no el INBA, eso no quita que sigamos trabajando para el padrón”, aseguró Lucina Jiménez.

Los contratos fueron definidos por la directora del INBA como un “contrato común” para todos los artistas y como “un contrato a la confianza” o “un contrato a la palabra”.

“Es una contratación, no es una beca, no es un concurso, no es una competencia ni elección a partir de x o y criterio. Lo que está haciendo el equipo técnico es revisar que los CURP y RFC sean ciertos y estén bien capturados”, dijo Lucina Jiménez.

El modelo del contrato se eligió porque tiene la característica de que está respondiendo a una emergencia, agregó la funcionaria. “Son contratos que no van a pasar por toda la tramitología (eso) tendría un elemento que retrasara el asunto”.

¿Esos contratos respetarán la asignación de dos salarios mínimos por tres meses?, se le preguntó a la funcionaria. “Esa parte se está analizando, también se canalizo a la Secretaría de Cultura la propuesta de la senadora Harp y es uno de los elementos que están en la definición”, respondió.

ALAS Y RAÍCES SIN RECORTE. En la reunión virtual también asistió Antonio Rodríguez "Frino", responsable de Alas y Raíces, quien aseguró la no desaparición del programa Brotes, dedicado a primeras infancias.

“Quiero aclarar algunas cosas. Empezaría diciendo que no desaparece Brotes, seguramente hay alguna pérdida de información en el camino. Desconozco absolutamente de dónde viene la información de que el proyecto Brotes desaparece, tengan la seguridad de que no va a desaparecer”, señaló.

Respecto al recorte del 75 por ciento del presupuesto a toda la programación de Alas y Raíces, Frino dijo que tampoco sucederá.

“Efectivamente con el encargo que estoy cumpliendo yo no puedo tomar decisiones como hacer un recorte del 75 por ciento. Como coordinador parto de una estructura, ustedes sabrán que no puedo tomar una decisión de ese tipo, lo que puedo hacer es acatar las decisiones que vienen como parte de un decreto presidencial. Eso no significa que hayamos hecho ese recorte”, indicó.

El decreto presidencial señala la no contratación de personal para que los recursos de las dependencias se destinen a la crisis sanitaria.

“Ningún contrato, salvo el de tres compañeros que trabajaban en talleres presenciales elaborando murales y que en mutuo acuerdo con ellos, la restructuración de la contratación, ningún contrato de Alas y Raíces ha sido tocado”, agregó.

Lo único que hicieron en el programa, comentó Frino, fue un estimado de su presupuesto operativo.

“Creo que la precisión viene al caso porque parte de los capítulos que se mencionan en el decreto (presidencial) que son los 2000 y 3000 implica la contratación de servicios profesionales, insisto ningún contrato fue tocado a raíz de esto, nosotros queremos garantizar es acompañar en lo más posible a la comunidad artística”, detalló.

Los primeros rubros que se tocaron fueron viáticos, indicó Frino. “En materiales de oficina, incluso, aquellos materiales de arrendamientos de equipo y tarimas para festivales esenciales”

Los artistas reunidos virtualmente le dieron al funcionario los nombres de compañías y artistas que documentaron la cancelación de actividades y contratos. A lo que Frino se comprometió a revisar caso por caso que la comunidad de creadores tienen archivado.

ijsm