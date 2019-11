Gigi Saúl Guerrero reflexiona sobre la migración, desde el terror

La cineasta y actriz Gigi Saúl Guerrero forma parte del grupo de realizadores mexicanos que se han hecho un lugar en Hollywood. Desde los 14 años vive en Canadá, en donde fundó su productora Luchagore, en la cual se ha dedicado a mostrar historias latinas desde el género de terror y ahora llega a las ligas mayores con la cinta Culture Shock que forma parte de la serie Into the dark (para la plataforma Hulu), y que fue presentada en el marco de la edición 12 del Festival Mórbido celebrado el pasado fin de semana.

La película es una producción de Blumhouse, la misma casa productora que realizó filmes como ¡Huye!, del ganador del Oscar, Jordan Pelee, y el fenómeno de taquilla de Fragmentado, a cargo de M. Night Shyamalan: “Es importante para mí porque me sentía una loquita en Canadá y ahora tengo experiencias increíbles, siento que mi carrera ha corrido rápido y eso es bueno, porque la industria se abre a nuevas voces”, dijo la cineasta en entrevista con Crónica.

Culture shok cuenta la historia de una mujer mexicana que en busca del sueño americano cruza ilegalmente la frontera de los vecinos del Norte, sin sospechar que lo único que obtendrá es ser parte de la pesadilla americana. “No hay que alejarse mucho de la realidad para encontrar el terror”, afirma la cineasta quien, desde el inicio de su carrera que ya suma 28 créditos como directora de cortometrajes y episodios de televisión, ha entendido al cine de terror como una posibilidad de hablar de temas culturales y sociales, con mayor profundidad.

“Es un guion que se llamaba Crossing, para el que Blumhouse buscaba director. Con ellos tuve la primera junta en la que participé en Hollywood y cuando los conocí me ofrecieron la historia. Me motivó la idea de poder darle un buen toque mexicano, más auténtico porque no lo tenía el guion, ahora la mitad de la película está en español y eso me parece increíble”, dijo.

“Quería mostrar más sobre la frontera y nuestra gente. Que no solo es la ilusión del sueño americano, que más allá de que se hable de perseguir un sueño, se aborde de lo que se está dejando atrás. Por qué dejamos nuestro hogar, nuestro México”, agregó la cineasta sobre este filme en el que tiene a Martha Higareda como protagonista, además de contar con talentos como Richard Cabral, Shawn Ashmore y la leyenda del terror Barbara Crampton.

“Me hablaron de Martha Higareda y honestamente no sabía mucho de ella, he vivido en Vancouver mucho tiempo y es difícil conocer todo lo que pasa acá. Cuando la empecé a investigar veía que aparecía en mucha comedia romántica y no me parecía buena idea porque mi película es de terror. Pero me mostraron su trabajo en Altered Carbon y me sorprendió la manera en que se transformó en esa serie. Luego la conocí y me gustó darme cuenta que tenía hambre de un rol diferente”, comentó Gigi.

Con Blumhouse ha encontrado una buena conexión porque la productora coincide en que a través de la ficción se puede tener un mensaje más poderoso socialmente: “Siento que el género de terror me da la oportunidad de llegar más lejos con el mensaje de lo latino. A través del género se puede manejar el tema del sueño americano y lo que dejan los migrantes de una manera más amplia, porque tienes la posibilidad de exagerar un poco las cosas, pero a la vez ahí aprovechar para dar un mensaje importante”, enfatizó.

“Por eso pienso que películas como ¡Huye!, son muy respetadas porque incluyen temas muy personales pero el terror te ayuda a hacerlo más contundente (…) El tema de la frontera lo sufrimos por lo que vemos en las noticias todos los días, todo es muy feo. Yo no creo que lo mejor sea reproducir lo mismo, sino reflexionar desde un contenido de entretenimiento. Para mí esta película es hablar de algo importante y por lo menos busca entablar una conversación”, agregó.

Además de Culture Shock, la cineasta recientemente trabajó en una participación para Aztech, el filme de ciencia ficción y terror más esperado del cine mexicano y en Estados Unidos dirigió uno de los episodios de la versión televisiva de The purgue, “me dijeron, ‘Gigi, queremos ver todo el gore’ y yo me puse muy feliz. Pero a ver qué pasa porque la dinámica es diferente. Me pidieron gore y yo les ofrecí disculpas porque me iba a exceder. Al final creo que es la mejor forma de hacer televisión, darles la libertad a los directores y que los editores lo cuenten con su estilo. Yo lo filmé lo más gráfico que pude, es sangre con mucho amor”, comentó.

“Me siento muy bendecida de vivir en esta ola de voces latinas en el cine de terror. Es increíble ser cineasta en estos tiempos, porque cada cosa que soñemos puede ser posible. Me encantaría que así como me inspiraron a llegar a ambicionar proyectos grandes, yo pueda inspirar a los demás porque México tiene una generación privilegiada de directores de género”, agregó.

Finalmente, explicó que espera consolidar su buen momento con la realización de la película de sus sueños, “quiero convertir mi cortometraje de El gigante en un largometraje icónico. No hay un villano de terror latino. Tenemos a Freddy Krueger, a Jason y muchos etcéteras pero no hay ningún latino. Antes me cerraban mucho la puerta, ahora lo veo más posible”, concluyó.