Gino Vanelli y un viaje musical por cuatro décadas de historia

Poco más de 45 años han pasado desde que Gino Vanelli saltará a los escenarios con su propuesta musical única, jazz, rock y un poco de soul era la fórmula para que sus canciones lograrán los primeros lugares en las listas de popularidad de los cada vez más lejanos años 70 y la noche de este viernes en el Auditorio Blackberry el cantante canadiense nos invitó a viajar hacia aquella época.

Con siete músicos en escena y un excelente juego de luces, Gino Vanelli demostró la potencia y elegancia en cada una de sus composiciones que interpretó siendo el pretexto ideal para que el intérprete se reencontrara con el público mexicano la presentación de su producción discográfica más reciente Wilderness Road, misma que mantiene la línea que ha caracterizado a Vanelli en estas cuatro décadas.

Con gran entusiasmo el público escuchaba con atención las primeras rolas del concierto que vislumbraban la noche de recuerdos que estaban por presenciar: “Living inside myself” fue la primera canción que al unísono retumbó en todos los rincones del Blackberry: “Hola muchas gracias, ¿La están pasando bien?”, así Vanelli saludaba a su público que con baile, excelente voz y un gran carisma logró conectar desde el primer momento con los asistentes.

La noche era un vaivén de emociones, puesto que supo muy bien intercalar sus canciones más recientes con los clásicos de su carrera manteniendo el equilibrio en el ánimo de las personas en un ambiente dónde podían verse familias completas reunidas para disfrutar de un gran concierto.

Canciones como “Wild horses”, “Night drive” y “People I belong to”, hacían lucir también a los músicos que lo acompañaban con algunos solos en sus instrumentos en algunas canciones.

Gino Vanelli es un artista en toda la extensión de la palabra que debido a su talento y a las circunstancias de la vida ha colaborado con personalidades de la talla de Stevie Wonder.

“Está noche quiero tocar para ustedes por primera vez en México está canción y espero sea especial para ustedes cómo lo es para mí”, puntualizó el cantante al presentar “El Camino del perdón”, canción totalmente en español que sorprendió a los asistentes por su excelente pronunciación.

La noche se tornaba a escuchar los clásicos que todos a lo largo de la noche esperaban y que Vanelli hiciera bien guardar para el final; canciones como “Appaloosa” provocaría la euforia de la gente seguida por “I just wanna stop” haciendo unos de los momentos memorables de la noche; “Brother to brother” con una excelente ejecución en la batería y en los diversos instrumentos, Vanelli presentaba a los integrantes de la banda con un gran solo cada uno en el que marcaría el encore de la noche; tras unos minutos a oscuras y con la alegría y entusiasmo de la gente, Vanelli regresaba al escenario para poner a bailar a todos con una de las canciones más esperadas de la noche: “People gotta move” dónde no hubo ninguna persona sentada puesto que a todos los puso a bailar.

Tras casi dos horas de baile, romanticismo, melancolía y una magnífica ejecución de la música en vivo, Gino Vanelli terminaba el viaje musical en el que el público mexicano fue su acompañante.

