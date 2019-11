Giuliani, desafiante, se ríe de acusación en su contra por caso Ucrania

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no teme ser procesado, después de que el Departamento de Estado publicara el viernes una serie de documentos que podrían comprometerle en el caso de Ucrania.

“¿Cree que tengo miedo? ¿Piensa que puede darme miedo?”, señaló Giuliani a la cadena de televisión Fox News en respuesta a una pregunta sobre si temía ser imputado por su implicación en el caso de Ucrania.

Entre el centenar de páginas obligadas a ser publicadas por el Departamento de Estado, en cumplimiento del fallo de un tribunal tras una demanda de la ONG American Oversight, hay correos electrónicos que muestran que Giuliani presionó para que fuera retirada de su puesto la embajadora de EU en Ucrania, Marie Yovanovitch, presuntamente por no colaborar con la maniobra de Trump para investigar los negocios en ese país del hijo de Joe Biden, un posible rival en las elecciones de 2020.

“LA PRENSA QUIERE DESTRUIRME”. Igual de desafiante se mostró Giuliani sobre la publicación en varios medios sobre que habría recibido una comisión ilegal por la construcción de un gasoducto en Ucrania.

“Me río porque no es verdad, es absolutamente falso, no tengo ningún interés financiero en Ucrania, no me he beneficiado de nada en Ucrania”, dijo el exalcalde de Nueva York, quien afirmó que lo que hay en realidad es “un esfuerzo concertado de la prensa para destruirle”.