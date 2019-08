Gloria Salgado Morgán

En cualquier tema de salud, el derecho del paciente debe ser defendido con fiereza. Ese es el principio que debe regir a un sistema hospitalario público. En el caso de la interrupción legal del embarazo, se entrelazan varios derechos, incluyendo los de la mujer, así que se debe ser muy exigente al momento de avaluar lo que hacen clínicas especializadas. No podemos dejar de marcar la enorme falta de un centro que propone remedios ante la falta de medicamentos. Que exija abasto, en verdad que va a encontrar infinidad de voces que apoyen esta exigencia. No levantar la voz, ser omiso en ello, no es válido.