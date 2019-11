GOAN reitera su denuncia de fraude en elección de CNDH

Veinticuatro horas después de que entre polémica en el Senado se eligiera a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reiteró su denuncia de fraude y exigió se repita la votación, ya que ese organismo no debe tener mancha.

A través de su cuenta de Twitter, la GOAN resaltó que “Es momento de fortalecer, no de debilitar a las instituciones”, por lo que para despejar cualquier duda de fraude se repita la votación.

Es momento de fortalecer, no de debilitar a las instituciones. La presidencia de la CNDH no debe tener mancha. La presunción de fraude demanda se repita la elección de inmediato, enfatizó la GOAN).