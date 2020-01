Gobernadores panistas rechazan al Insabi; AMLO pide “sensibilizar” a directivos

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, fue el primer gobernador en pronunciarse en contra del esquema Insabi y siete más ya respaldaron su pronunciamiento, sin embargo esperarán la reunión que tendrán con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 14 de enero para que les explique los términos.

Esta falta de claridad en las reglas de operación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), ha provocado que los mandatarios panistas de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Aguascalientes, Martín Orozco; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no han firmado el convenio con el gobierno federal para ceder los servicios de salud al Insabi, hasta no conocer la realidad de su sistema de operatividad.

En tanto, los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue y el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, evitaron pronunciarse y esperan que se despejen dudas sobre esta situación, cuando se reúnan el próximo 14 de enero con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Sin embargo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, abordó el tema y dijo que fue “una reforma al vapor” lo que tiene preocupados a los mandatarios. “Lo dije públicamente desde antes que se aprobara, que yo jamás iba a firmar, dije hasta de broma que aunque me torciera la otra buena mano que me queda y lo he dicho desde hace mucho tiempo”, enfatizó.

Y agregó que con esta modificación, se realizará un déficit en la entidad de mil 500 millones de pesos de los 13 mil que se le invierten al sistema de salud estatal, lo que implicará la cancelación de atención a derechohabientes del IMSS o ISSSTE, que hasta el momento se ofrecía sin distinción.

Por su parte los diputados de Coahuila emitirán un exhorto la Secretaría de Salud federal para que informe detalladamente las etapas, condicionantes y requisitos para los usuarios y unidades, clínicas y hospitales en que serán atendidos.

Seguir informando: AMLO. En su visita en Ciudad Juárez durante su conferencia matutina le dicen al presidente que todavía hay denuncias por cobros indebidos a usuarios del Insabi. ¿Qué le reportan? ¿En qué oficina, en qué dependencia están las “resistencias” a las que se ha referido toda la semana?

A López Obrador le parece que la solución a estas quejas es “seguir informando”. Porque esa garantía se servicios de salud gratuitos, dice, “No es conmigo, es con la Constitución; es el derecho a la salud. Le ley lo dice, no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población”.

El golpe sale, pero es en abstracto: “hay quienes no ven bien esto, no sólo por cuestiones económicas, porque estén haciendo negocios con las cuotas –no es generalizado, pero se daba—, sino por una cuestión ideológica: ¿Cómo no se va a cobrar? ¡eso es populismo, paternalismo! Tienen que entender que el acceso a la salud y a la educación son derechos, no privilegios.

Tenemos que ir sensibilizando a los directivos y a los servidores públicos; tenemos que dar más información”.

Si se trata de “sensibilizar funcionarios”, y no de ajustar la norma que rige al INSABI, es posible que el presidente tenga que empezar por su vecino de oficinas, el secretario de Hacienda. (Bertha Hernández)

López Obrador aprovecha para hacer una reflexión acerca de ese mundo raro que se llama Dinamarca, donde nadie ha oído hablar de corrupción porque ahí no existe, y porque no existe no hay pobreza, y porque no existe, los servicios de salud son gratuitos.

Con mucho tacto, el gobernador Corral explica que su gobierno está evaluando en qué términos se adhiere o no a la operación del INSABI