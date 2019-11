Gobierno castigará a delincuentes, afirma AMLO, "no tenemos precio"

López Obrador señaló que el periodo neoliberal en México se engendró una irracionalidad, por lo que llevará tiempo cambiar la situación en el país, “pero vamos bien” porque se están atendiendo las causas de la violencia y la inseguridad, algo que no se hizo en tiempos pasados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno los criminales que cometan un delito serán castigados, además de que no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia pues “nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”.

López Obrador señaló que el periodo neoliberal en México se engendró una irracionalidad, por lo que llevará tiempo cambiar la situación en el país, “pero vamos bien” porque se están atendiendo las causas de la violencia y la inseguridad, algo que no se hizo en tiempos pasados.

“Nada de que vamos a respetar a los delincuentes, el que cometa un delito va a ser castigado, nada de que con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder”, expresó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

ijsm