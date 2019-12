Gobierno chino dio 75 mil mdd a Huawei para ser líder, según el WSJ

El Gobierno chino ayudó a impulsar el ascenso global de Huawei gracias a que el campeón tecnológico de China habría obtenido hasta 75.000 millones de dólares en exenciones de impuestos, financiación y recursos a bajo precio, según una información que publica este miércoles The Wall Streey Journal.

El Gobierno chino ayudó a impulsar el ascenso global de Huawei gracias a que el campeón tecnológico de China habría obtenido hasta 75.000 millones de dólares en exenciones de impuestos, financiación y recursos a bajo precio, según una información que publica este miércoles The Wall Street Journal.



Los miles de millones de dólares en asistencia financiera del Gobierno chino habrían ayudado a impulsar el ascenso de Huawei Technologies a la cima de las telecomunicaciones globales, una escala de apoyo que en medidas clave eclipsó lo que sus rivales tecnológicos más cercanos obtuvieron de sus gobiernos.



Según una revisión del Journal por las subvenciones, facilidades de crédito, exenciones de impuestos y otras formas de asistencia financiera, Huawei tuvo acceso a hasta 75.000 millones de dólares en apoyo estatal a medida que creció desde ser un proveedor poco conocido de interruptores telefónicos a la compañía de equipos de telecomunicaciones más grande del mundo, con plazos de financiación generosos y rebajas de precios respecto a sus rivales de hasta un 30 %.



Si bien el apoyo financiero para las empresas o industrias es común en muchos países, la asistencia de China a Huawei, incluidas las exenciones de impuestos que comenzaron hace 25 años, se encuentra entre una serie de factores que generan preguntas sobre la relación de Huawei con el estado, sobre todo en un momento en el que compite por construir redes de telecomunicaciones 5G de próxima generación en todo el mundo.



"Si bien Huawei tiene intereses comerciales, esos intereses comerciales son fuertemente apoyados por el Estado", dijo al Journal Michael Wessel, miembro de un panel del Congreso de Estados Unidos que revisa las relaciones entre Estados Unidos y China, que justo en este momento han suavizado su guerra comercial.



Estados Unidos ha expresado su preocupación de que el uso de equipos tecnológicos de Huawei pueda representar un riesgo de seguridad, en caso de que Pekín solicite datos de red de la compañía, si bien Huawei dice que nunca entregaría esos datos al Gobierno.



La mayor parte de esta asistencia, alrededor de 46.000 millones, proviene de préstamos, líneas de crédito y otra asistencia de prestamistas estatales.



La compañía ahorró hasta 25.000 millones en impuestos entre 2008 y 2018 debido a los incentivos estatales para promover el sector tecnológico.



Entre otras ayudas, disfrutó de 1.600 millones en subvenciones y 2.000 millones en descuentos por terrenos.



Huawei dijo en un comunicado al Journal que recibió subvenciones "pequeñas y no materiales" para apoyar su investigación, lo que dijo que no era inusual. Se observó que gran parte del apoyo, por ejemplo, exenciones fiscales para el sector tecnológico, estaba disponible para otros.



El Journal en su investigación hizo uso de los registros públicos disponibles, incluidas las declaraciones de la empresa y los documentos de registros de propiedades.