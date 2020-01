Gobierno federal no ha dado concesiones para explotación de litio

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento su gobierno no ha entregado ninguna concesión para la explotación de litio en el territorio nacional.

En su conferencia matutina, aseguró que la Secretaría de Economía (SE) revisa el caso de las empresas que han mostrado interés en la extracción de ese mineral en el subsuelo mexicano.

“Ya tiene la Secretaría de Economía un plan, le vamos a pedir a la secretaría (Graciela Márquez Colín) que nos informe en particular sobre lo de litio de Sonora y otras partes. Vamos a esperar, por lo pronto, no estamos entregando concesiones.

“Estamos revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones, sobre todo para la minería. Llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesiones, el 40 por ciento del territorio nacional, fue un exceso”, dijo.

En este marco, recordó que se revisan las concesiones a mineras, porque en gobiernos pasados se entregaron grandes extensiones “para la especulación sin explotación”, por lo que las empresas solo buscaban tener el título de concesión y negociar en el mercado financiero, además de que no pagaban impuestos.

“Muchos están devolviendo las concesiones porque también se condonaba los pocos impuestos, entonces se podía tener la concesión y no se paga nada. Ahora como ya no hay condonación de impuestos pues ya es especulación no se puede realizar”, explicó.

López Obrador indicó que la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Minería, tiene toda la información sobre los permisos de explotación para el litio, pero aseguró que no se ha entregado concesión alguna en la actual administración.

En México se estima que el mayor yacimiento de litio se ubica en el estado de Sonora, en el norte del país, con reservas de aproximadamente 240 millones de toneladas.

Desde diciembre de 2019 Notimex informó que habitantes de Samalayuca y Ciudad Juárez, Chihuahua, se oponen a la explotación de la mina a cielo abierto "La Gloria", propiedad de las empresas Samalayuca Cobre y la canadiense VVC Exploration, que podría ser parte del gran yacimiento de litio recién descubierto en dicha zona norteña.

