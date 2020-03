Gobierno de México opta por apretarse el cinturón sin expandir gasto

A contracorriente de lo que se ha hecho en otras regiones del planeta afectadas por el COVID-19, e incluso a contracorriente de lo que gobiernos estatales hacen, el Presidente apuesta por sus programas sociales para contrarrestar el paro económico. "Estamos pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador perfiló dos puntos en materia económica, de cara a la ­desaceleración que implica la crisis del coronavirus; en primera instancia plantea que las principales acciones de mitigación deben provenir de las economías más fuertes del mundo; y en segundo lugar, que el gobierno se apriete el cinturón.

“En lo que a nosotros corresponde ya estamos haciendo un plan que tiene como propósito dos elementos para sintetizar: Uno, que, a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón, esto no sólo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche”, sentenció a contrapelo de las voces que llaman a expandir el gasto.

Señaló que la prioridad es mantener los programas de bienestar y que no se afecte a la población, que no haya aumento de impuestos y que no se endeude al país.

En el mismo tenor optimista señaló que la economía mexicana librará este escollo que afecta a la salud y economía mundiales. El martes estuvo con el pleno de su gabinete y no quedaba muy claro si este tema había salido a relucir. López Obrador refirió: “Nos reunimos para definir una estrategia por esta circunstancia de crisis económica y financiera que se origina por el coronavirus y también por la caída en el precio del petróleo. Nosotros pensamos que se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos, hay una intervención directa, profunda, unos cincuenta mil millones de dólares y van a hacer todo por estabilizarla”.

“Eso ayuda a todos los países del mundo”, agregó, “a nosotros nos ayuda eso, porque no es una crisis originada en México y es una crisis de grandes dimensiones, que sólo las economías fuertes pueden ayudar para paliarla, enfrentarla y resolver los problemas”. Durante la conferencia, se le preguntó si tenía algún plan para mitigar el impacto de la epidemia en los empleos, en las empresas y en el sector productivo del país.

Estados como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato están preparando medidas en torno a retraso o condonaciones de impuestos locales, retraso en el cobro de derechos por diversos servicios y, lo más importante, inyecciones a los agentes económicos que incluso abarcarían a áreas de comercio informal. En el caso de la Federación, al menos por el momento, no parece haber algo similar.

“Les adelanto que una de las medidas que se van a tomar, y aprovecho para informarlo, es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, o sea, que en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres”, señaló como único punto.

—¿Y hay algún plan para mitigar los efectos en los empleos, en las empresas, en el sector productivo?— se le insistió.

—Estamos pensando que no vamos a tener problemas de ­desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación, porque se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantiene Sembrando Vida y vamos a apoyar a las empresas, estamos actuando de manera responsable. Aquí también aprovecho para decirles a los que se desesperan y comen ansias, que quisieran (un) ‘a ver, cierren todo’: Una cosa es, hablando en plata, los que tenemos asegurados un salario y otra cosa es mucha gente que se busca la vida en la calle.

—¿Qué va a pasar con ellos?

—A eso voy. Entonces, no podemos nosotros exponerlos, tenemos que defender esa economía— respondió el Presidente.

El mandatario indicó que quienes viven de la actividad económica, de lo que consiguen diariamente lo que requieren para vivir, requieren ser cuidados y de allí que no se opte por un cerrojazo a todas las actividades económicas como forma de enfrentar al COVID-19.

“Además, tenemos asesoría médica, claro que nos preocupa la situación de la epidemia y tenemos que atenderlo, pero también lo otro, y actuar con responsabilidad y por eso se definió un plan”, señaló sin dar detalles.

Dólar y petróleo

Cotización final del dólar:

Fix: $23.90

Ventanilla Banamex:

$23.94

Mezcla mexicana de petróleo:

18.78

dólares por barril