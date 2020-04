Gobierno lanza iniciativa para proporcionar equipo médico a hospitales públicos

Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, alertó que una de las prioridades de la iniciativa “Juntos por la Salud” es cuidar la salud del personal sanitario que combate el COVID-19.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el académico agradeció el compromiso del sector privado para ayudar en la adquisición de insumos médicos.

“Para salir adelante depende de la salud de los integrantes del sector salud”, destacó Fajardo.

Hizo un llamado a la población a seguir contribuyendo a la salvaguarda de la integridad sanitaria de toda la población observando las recomendaciones del sector salud.

El director de la Facultad de Medicina alertó que la observancia de las medidas de distanciamiento social, permitirá que más pronto se alcance la normalidad social y económica.

“Si no nos unimos todos en torno a la enfermedad y no cuidamos a quien nos protege no podremos hablar de economía y otros asuntos”, enfatizó.

La iniciativa “Juntos por la Salud” integra a universidades entes gubernamentales y empresas para reunir donativos para adquirir insumos médicos.

Hasta el momento se han recabado 900 millones de pesos y con ello los kits de protección para los integrantes del sector salud en 24 estados del país.