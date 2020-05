Gobiernos panistas actuaron más rápido y sin apoyo de la federación: Marko Cortés

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, afirmó que el Gobierno Federal ha actuado con lentitud frente a la pandemia del coronavirus, en contraste con los gobiernos panistas que fueron los primeros en tomar decisiones de previsión y mitigación.

“Tenemos un gobierno federal que no ha apoyado en absolutamente nada a nuestros gobernadores, no ha apoyado a nuestros alcaldes, un peso más adicional no se ha dado ante esta situación absolutamente extraordinaria.

“Se ha actuado con mucha lentitud: mientras nuestros gobiernos empezaron a tomar decisiones de previsión, de mitigación, de apoyo a las empresas, a la gente que se quedó sin trabajo, el gobierno federal atrás y lento”, sostuvo el dirigente panista.

Ello en su participación en la conferencia en línea “La experiencia de la Comunidad de Madrid frente al COVID-19”, impartida por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, España.

El panista afirmó que la crisis sanitaria ha puesto a prueba a quien sí sabe gobernar y quien sabe tomar decisiones en circunstancias difíciles, como son los gobiernos estatales y municipales del PAN.

Cortés Mendoza dijo que la mejor “arma” que tienen los gobiernos emanados de Acción Nacional es el trabajo. “Ésa es nuestra mejor arma, decirles a las personas ante la difícil situación qué es lo que propusimos para que no caigan en el populismo, en el engaño, para que no caigan en el clientelismo”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid criticó el populismo, al señalar que, frente a situaciones difíciles, “estos gobiernos no saben tomar medidas eficaces, porque sólo hablan para las masas, sin proponer nada para las personas reales”.

A su vez, el gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Martín Orozco Sandoval, aseguró que la crisis sanitaria la han sacado adelante solos los gobiernos locales, porque “no ha habido ni una mínima estrategia del Gobierno Federal ni recursos adicionales para estados y municipios”. (Notimex)

También participaron en el encuentro remoto la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo; y el alcalde de Huixquilucan, Estado de México, y presidente de la Asociación de Alcaldes de México, Enrique Vargas del Villar.