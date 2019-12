Golazo de Lainez, tras 10 meses de no anotar

Tuvieron que pasar 10 meses para que el volante mexicano Diego Lainez volviera a marcar gol con el Real Betis, al marcar el tercer gol de su equipo en tiro libre, en la goleada 4-0 que le impuso el cuadro verdiblanco al Antoniano de la Tercera División de España, en duelo de la Copa del Rey.

El canterano americanista volvió a la titularidad para este encuentro copero y pese a la inferioridad del rival, el tricolor lució al provocar la falta y el tiro penal con que el Betis se puso en ventaja por 1-0, y luego también le cometieron la falta que él mismo cobró de manera magistral para el 3-0.

De esta forma, Lainez se volvió a hacer presente en el marcador, luego de que no anotaba desde el 14 de febrero de este año en la UEFA Europa League ante el Rennes, por lo que el jugador salió aplaudido, en duelo celebrado en el estadio Benito Villamarín, aunque el Betis jugó de visitante, ya que el Antoniano no cuenta con un recinto adecuado.

Tras una falta dentro del área sobre el mexicano al minuto 14’, Cristian Tello firmó el 1-0 desde los 11 pasos, al 25’ el camerunés Wilfrid Kaptoum amplió 2-0 la ventaja sevillana.

Cuando Lainez Leyva encaraba mano a mano a un zaguero, éste le cometió falta fuera del área del lado derecho, que él mismo cobró para hacer un golazo que puso el 3-0 al 52’ con un toque colocado, Lainez puso la pelota lejos del guardameta Jesús Gutiérrez López, quien a pesar de que se lanzó no alcanzó a llegar y Alex Meléndez cerró la cuenta 4-0 al 80’.

Por primera vez en toda la campaña, Lainez completó los 90 minutos y salió aplaudido por el público local que acudió al recinto, pese a que el equipo andaluz fungió administrativamente como visitante.