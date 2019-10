Golfistas mexicanos han crecido de la mano del Mayakoba: Robleda

El federativo de golf no descarta que muy pronto un jugador nacional triunfe en dicho torneo, a celebrarse en noviembre próximo en la Riviera Maya

Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf, no pierde la ilusión de que algún un mexicano se lleve la victoria en el torneo Mayakoba Golf Classic del PGA Tour, toda vez que la FMG y sus jugadores han crecido de la mano de este torneo.

La edición 13 del Mayakoba Golf Classic se jugará del 14 al 17 de noviembre en el campo El Camaleón en la Riviera Maya, y después de 12 ediciones han participado 21 mexicanos.

“Los organizadores del Mayakoba se preocupan y ocupan mucho tiempo para que en su lista de inscritos haya la mayor cantidad de mexicanos y tenemos que estar muy agradecidos por la oportunidad que tienen los muchachos de participar en un torneo de esta magnitud”, argumentó Robleda.

El federativo sueña con algo grande para esta edición 13 del torneo. “Quien quita que alguno dé la sorpresa y se meta a las grandes ligas con esta oportunidad”, afirmó.

El año pasado Abraham Ancer ganó su primer título profesional y junto a Roberto Díaz fue subcampeón de la Copa del Mundo, y este año inició como el número 37 del ranking mundial, además está seleccionado en el equipo del mundo para The President Cup, que se jugará del 9 al 15 de diciembre en el Royal Melbourne Golf Club.

A su vez, el jalisciense Carlos Ortiz suma dos Top F-5 five en las últimas semanas por lo que está muy cerca de su primer título en la temporada 2019-2020 del PGA Tour.

“Nos urge tener un campeón, principalmente en el Mayakoba Golf Classic, donde hay más oportunidad de que jueguen los nuestros”, dijo Robleda.