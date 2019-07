Gómez Urrutia encabeza 85 aniversario del Sindicato Minero

El sindicalismo no puede sustraerse a la dinámica y a los retos de la economía global en la que la tecnología amenaza con requerir menos de la mano de obra de trabajadores en perjuicio del sustento de sus familias, afirmó hoy el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Al encabezar el 85 aniversario de la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, destacó que México vive un momento clave para la vida sindical.

En el Día del Minero, Gómez Urrutia expuso que los sindicatos recapitularán la verdadera vocación de defensa de los trabajadores, y dijo que muestra de ello es el esfuerzo que se lleva a cabo para rescatar a los mineros que quedaron sepultados en Pasta de Conchos. Los mineros acudieron vestidos de rojo y en todo momento apoyaron a su líder, así como a Martí Batres.

Gómez Urrutia reconoció el esfuerzo de los miembros de 27 gremios que hace 85 años dieron origen a este sindicato y que defiende a los trabajadores de la minería del país.

Esto cobró importancia desde un principio, toda vez que México es un país de profundas raíces mineras, con más de 500 años de la explotación y transformación de las riquezas del subsuelo y que ha contribuido a la riqueza y crecimiento nacional, refirió.

Sostuvo que el contexto del mundo moderno y la globalización de los poderes económicos y políticos del Siglo XXI originan una permanente reducción del numero de empleos y nuevas formas de trabajo humano, con lo que “nos han obligado a ejercer un cambio en desarrollo cualitativo del ser y del quehacer del nuevo líder sindical mexicano”.

Por ello, apuntó, hoy que se cuenta con la cooperación internacional de trabajadores, decidimos hacerlo “porque llegamos a la conclusión de que si las empresas y compañías se globalizaban y se aliaban con gobiernos para tener más poder y explotar a la mano de obra del mundo, por qué los sindicatos no deberían globalizarse también”.

Gómez Urrutia dijo que esto finalmente se ha traducido en nuevas alianzas estratégicas a nivel internacional que han traído beneficios para los trabajadores, traduciéndose en la consolidación de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en febrero pasado.

Por lo pronto, afirmó que no bajarán la guardia y refrendó su compromiso de ayudar a recatar los cuerpos de los mineros que fueron abandonados en Pasta de Conchos y se hará pagar a los responsables de esta tragedia.

Además, adelantó que se seguirán la lucha para resolver los tres conflictos de huelga que el prximo 30 de julio cumplen 12 años de antigüedad, en las minas de Taxco, Guerrero; de Sombrerete, Zacatecas, y de Cananea, Sonora.

El líder minero expresó su solidaridad con los trabajadores de Mexicana de Aviación, a quienes prometió que pronto podrán recuperar sus fuentes de trabajo.

Estamos viviendo tiempos de cambio, de fortalecer la democracia sindical y de consolidar la justicia laboral por ello surgio la propuesta de constituir la CIT, impulsada como punta de lanza por el Sindicato Nacional de Mineros, puntualizó.